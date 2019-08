NEKA OSTANEM SREĆNIK Milojević: Voleo bi da mi neko objasni šta je sreća! Fudbaleri zaslužuju pohvale

"Fokusirani smo na domaće prvenstvo, igrači to znaju. Bez obzira na to ko će igrati, svako je dužan da da maksimum i pokaže da zaslužuje da nosi dres Zvezde i da nije slučajno tu. Domaće prvenstvo je prioritet i od toga nećemo odustati. Spremićemo se najbolje da igramo dobro protiv kvalitetnog protivnika", rekao je Milojević na konferenciji za novinare.

Zvezda će u subotu od 20.00 gostovati Spartaku u Subotici u petom kolu Super lige Srbije. Utakmica će se igrati posle prolaska na penale Kopenhagena i plasmana u baraž za Ligu šampiona.

"Obaveze su takve, to je sport. Takvi trenuci su lepi i nezaboravni. Ne možete, s druge strane, da ostanete na tome, morate da razmišljate o narednoj utakmici. Nema mnogo vremena za radovanje", kazao je Milojević.

On je naveo da se "provlači" da je srećnik, i istakao "nek ostane da je prošao na sreću".

"I Liverpul i Kopenhagen, samo neka guraju.... Kod nas je najlakše da kažete da je neko imao sreće i sa tim se završava sve to. Voleo bih da mi neko objasni šta je sreća, niko nikad nije objasnio šta je sreća. Ja sam izgleda srećnik pa neka ostane tako. Ja sam samo običan čovek koji se trudi i svoj posao pokušava da radi na najbolji način. Morate da imate dozu svega toga, ali momci su stvarno zaslužili sve pohvale, s obzirom na iscrpljujuću i tešku utakmicu", naveo je trener Zvezde.

Pohvalio je fudbalere.

"Velike su emocije, pozitivne ili negativne. Dolazi do velikog pražnjenja i baterije treba da se napune. Izuzetno cenim igrače, pre svega kao ljude, a onda kao sportiste. Bitno je da budu dobri ljudi, ljudi koji će da shvate da je ovo njihov posao. Najveća sreća u kolektivnom sportu je ta da uvek neko može da povuče za vas i pomogne vam. Uvek neki drugi igrač iskoči. Svesni su u kom klubu igraju i moraju da imaju dozu automotivacije", rekao je Milojević.

Upitan šta je rekao igračima koji su promašili penal u Danskoj, Milojević je u šali uz osmeh rekao da ih je "izgrdio".

"Nisam im ništa rekao. Svako od njih je imao želju da da gol. Njihov golman nije odbranio nijedan penal, sve smo promašili. Bilo je stvarno teško za izvodjenje. Penale nismo vežbali. Ja sam za to da treba da se vežba, ali da sam rekao da smo vežbali penale i da ih očekujem, svi bi me začudjeno pogledali", kazao je Milojević.

Dodao je da igrači sa kvalitetnim utakmicama poput one sa Kopenhagenom, ali i onih koje slede, postaju bolji i da Zvezda polako treba da se vrati tamo gde pripada, u eliti evropskog fudbala.

Vladan Milojević je čestitao Partizanu plasman u baraž za Ligu Evorpa, iz reči da je to dobro za srpski fudbal: "Nadam se da će i Zvezda i Partizan predstavljati Srbiju u Ligi šampiona i Ligi Evropa".

Kada je reč o duelu sa Spartakom, Milojević je naveo da je u Subotici "uvek nezgodno gostovanje".

"To je klub koji je iznedrio mnogo talentovanih fudbalera. Spartak je dugo godina u Super ligi, ekipa koja ima svoj način rada. Gaje ofanzivan fudbal, ali su poput ostalih u Srbiji primorani da prodaju najbolje igrače. Mnogo su ih prodali u poslednjih godinu dana i to je pokazatelj koliko dobro se vodi klub", kazao je on.

Po rečima trenera Zvezde, Spartak će ove sezone imati dobar učinak u Super ligi.

Milojević je naveo da još ne zna ko će igrati protiv Spartaka jer je u Kopenhagenu bilo veoma naporno s obzirom na to da je Zvezda imala igrača manje.

