PRVA SMENA U SUPERLIGI: Rad ostao bez trenera uoči meča sa Partizanom

Oni su tek u četvrtom kolu došli do prvih bodova, ali ni to nije bilo dovoljno za mir u kući pošto je trener Bogdan Korak podneo ostavku.



– Podneo sam neopozivu ostavku, zato što je tako trebalo da bude. Želim mnogo sreće igračima koji su bili fantastični i do poslednjeg momenta smo bili kao jedan tim. Nadam se da će uspeti da iznenade umorni Partizan i osvoje makar četiri boda u dva meča kod kuće sa Mačvom i Čukaričkim. S tim bodovima bili bi u vrhu tabele, što Rad i zaslužuje. S pojačanjima koja su stigla i koja će stići biće među prvih osam, što je i cilj, izjavio je Korak.

Osim komentara da se dalje nije moglo Korak nije želeo da ulazi u detalje ovakve odluke.



– Nije se moglo dalje, ne bih više ništa komentarisao. Za jedne i za druge je bolje da neko drugi pokuša da napravi to što sam rekao. Nadam se da ću vrlo brzo imati ponude iz inostranstva i nastaviti trenerski posao, dodao je iskusni stručnjak.

Ekipu Rada u nedelju od 19 časova očekuje gostovanje Partizanu u 5. kolu Superlige.

Kurir sport / Sportski žurnal

Kurir