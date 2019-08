MILOŠEVIĆ: Utakmice protiv Moldea mogu da odrede subinu Partizana

"Došle su te dve utakmice koje mogu mnogo da odrede sudbinu Partizana u narednom periodu. Jako je komplikovano kada imate dve utakmice koje to znače, koje imaju tu težinu. S druge strane, ova ekipa je u prethodnih pet meseci uradila toliko dobrih stvari i sad sve to može da se gleda drugačijim očima posle samo dve utakmice", rekao je Milošević novinarima na stadionu Partizana.

Fudbaleri Partizana sutra dočekuju Molde u prvom meču plej-ofa Lige Evropa.

"Ono što ja želim da poručim igračima, bez obzira na ishod ove dve utakmice, jeste da će život morati da se nastavi kako god da bude. Mislim da smo dosta stvari uradili u prethodnom periodu, formirali smo odličan tim i možemo mnogo", rekao je Milošević.

Milošević je naveo da je i dalje jako komplikovana sitacija sa povredom Bojana Ostojića, kao i da ima još nekoliko igrača koji nisu 100 odsto spremni.

"Sutra nam treba da ponovimo ozbiljnu trku koju smo imali u obe utakmice protiv Malatije, dobru agresiju, dobru disciplinu, koncentraciju, neophodni su nam potpuno spremni fizički i psihički", rekao je Milošević.

Upitan da li će moći da računa na pomoć Nahta, Milošević je kazao: "Situacija sa Nahtom je vrlo slična kao sa Asanom kada je došao. Verovatno da možemo da ga koristimo u odredjenoj meri sutra, procenićemo večeras na treningu".

Na konstataciju novinara da se priča o Moldeu kreće od toga da je to najozbiljnija ekipa u poslednjih godina u Ligi Evropa do toga "ma kakav Molde", Milošević je kazao da je on negde "na sredini".

"Molde jeste ozbiljna ekipa, nema više neozbiljnih ekipa. Igrali smo protiv, kako ste ih vi nazvali, poluamatera iz Velsa pa nije bilo lako. Ja nemam strah da ćemo prići utakmici neozbiljno. Prvo zbog značaja utakmice, a drugo zbog ozbiljnosti protivnika", rekao je on.

"Molde je predstavnik skandinavske škole fudbala. Videli ste i kako je prošao Čukarički, a svi znamo da je Čukarički dosta dobra ekipa", dodao je trener Partizana.

Novinare je zanimalo i da napravi poredjenje Malatije i Moldea.

"Individualno je Malatija jača ekipa, ali ne robuju dobroj organizovanosti na terenu. Molde ima par igrača koji se odvajaju, oko kojih se sve vrti, ali je njihova glavna karakteristika homogenosti i dobra organizovanost na terenu, taktička disciplina koju imaju, imaju neke stvari koje rade napamet, do te mere je to dobro uigrano", rekao je Milošević.

Trener Partizana je, takodje, istakao i da uopšte ne odvaja utakmice u Beogradu i Moldeu.

"Nama je neophodno da obe utakmice odigramo dobro. Nema pravila, pogotovo u evropskim takmičenjima, videli ste da je Zvezda igrala 1:1 kući pa prošla dalje. Nema garancije... Da dobijemo 5:0 to je neka garancija, ali to je jako teško. U svakoj drugoj situaciji, što će verovatno biti slučaj u ovom dvomeču, moraćemo da odigramo dve dobre utakmice", rekao je on.

Milošević je kazao i da će crno-beli sigurno napasti, ali da njegova ekipa ne sme da gubi glavu.

"Sigurno da ćemo napasti, ali to mora da bude jako dobro organizovano i dobro pokriveno nazad. Igramo kući i naravno da ćemo nastojati da napravimo pritisak, ali ne smemo da budemo nestrpljivi, ne smemo da gubimo glavu", rekao je on.

Sutrašnja utakmica igraće se bez publike zbog kazne Uefa.

"Navikli smo da igramo bez publike i sa te strane smo možda i prednosti u odnosu na Molde. Ali, sa druge strane, utakmica koju je Molde igrao protiv Arisa je pokazala da je to ekipa koja je podložna pritisku i da su imali problem sa navijačima Arisa. Sa te strane je pomoć publike mogla da bude ogromna, tako da smo verovatno izgubili sa ovom kaznom Uefe, a izgubili smo i još par stotina hiljada evra", rekao je on.

"Potrudićemo se da mi na terenu ne zavisimo ni od čega, ali da je velika glupost što konstantno radimo u korist svoje štete to je definitvno", rekao je Milošević.

Utakmica će se igrati sutra od 21.00.

