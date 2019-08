IBRAHIMA ENDIJAE: Želim da sa Čukaričkim izborim Evropu

U sredu je bivši prvotimac kruševačkog Napretka zadužio klupsku opremu i dres sa brojem 15, a odradio je i prvi trening.

Endijae je govorio o svojim počecima, a otkrio je da fudbal nije prvi sport kojim se bavio.

- To je zapravo džudo, počeo sam da ga treniram sa devet godina, a fudbal nešto kasnije. Jedno vreme sam se i paralelno bavio sa oba ova sporta. Ali, kao i u Srbiji, i u Senegalu se deca najpre na ulici susretnu sa fudbalskom loptom, to su bili i moji prvi počeci, pre nego što sam otišao u Akademiju fudbala „Linguer“. Pozvao me je Amara Traore, nekadašnji selektor Senegala, koji je tada vodio i pomenutu Školu fudbala. Posle tri i po godine, kontaktirali su me ljudi iz Napretka, u Kruševac sam došao sa 17 godina na probu – kazao je Ibrahima Endijae, novi fudbaler Čukaričkog.

Napomenuo je popularni Ibra da gotovo ništa nije znao o Srbiji, ali i da mu je bilo potrebno malo vremena da se adaptira na novu sredinu.

- Kad sam dolazio, nisam znao baš ništa o Srbiji, samo sam čuo za ime države. Bio sam vrlo mlad, prvo sam prošao 15-dnevnu probu, a sećam se samo da je bio septembar mesec i da mi je bilo baš hladno. Vratio sam se potom u Senegal do punoletstva, u međuvremenu u januaru 2012. napunio 18 godina i potpisao za Napredak. Lepo su me svi prihvatili, u klubu su bili i Regan, Frimpong, tako da mi je bilo mnogo lakše da se adaptiram, čak sam i živeo sa njima. U Kruševcu svi vole fudbal, pa su i očekivanja bila velika, a trudio sam se da sve bude kako treba. Igrali smo u Prvoj ligi, plasirali se potom u Super ligu, pa ispali, te se u narednoj sezoni odmah i vratili u elitu.

Endijae je za Napredak odigrao ukupno 168 mečeva, postigao je 46 golova.

Od toga, superligaških susreta bilo je 128 (31 gol). Zanimljivo, najbolji za njega lično bio je baš na Banovom brdu.

- Odigrao sam dosta dobrih utakmica, ali mislim da je najbolja bila baš na gostovanju Čukaričkom, kad sam postigao jedini het-trik u dosadašnjoj karijeri, u pobedi od 3:2. Ko je tada mogao da pretpostavi da ću karijeru nastaviti baš ovde, ali eto fudbalski putevi su čudni, a mi kao profesionalci moramo na sve da budemo spremni. Mom sadašnjem klubu sam dao ukupno četiri gola, uz taj het-trik, pogodio sam i jednom prošle sezone, bio je to lep gol, ali smo tada izgubili sa 5:2 na Banovom brdu – podsetio je Endijae.

Između dva boravka u Napretku, Endijae je odigrao polusezonu u danskom Randersu, ali nije imao zapaženiji učinak.

- Došao sam kad je sezona već počela, ostao sam svega šest meseci. Posle pet kola Randers nije imao niti jedan osvojen bod. Čekao sam šansu, nisam dobio adekvatnu, pa sam odlučio da se vratim u Napredak. Jasno mi je bilo da tu mogu da vratim nekadašnji nivo forme. Sa ove distance, mislim da sam pogrešio kad sam otišao u Dansku – priznao je Endijae.

O svom novom klubu Ibrahima ima samo reči hvale, uz napomenu da je i gledao evropske susrete Brđana ove sezone.

- Čukarički je za mene ozbiljan, organizovan klub, uvek sa ambicijama da bude u vrhu tabele, među četiri prvoplasirane. To je prilika i motiv više za mene da se dokažem u takvom klubu. Igrao sam ove sezone taj jedan meč, upravo protiv Čukaričkog, gledao sam i evropske mečeve protiv Banantsa i Moldea. Ekipa jeste prilično mlada, ali veoma talentovana. Takođe, trener forsira ofanzivni stil igre, sa visokim presingom, meni lično to baš odgovara, mislim da tu najviše mogu da pružim.

Kad je pričao o tome na kojim pozicijama u timu može da igra, Endijae je pomenuo i nekadašnjeg saigrača u Napretku, sadašnjeg sportskog direktora Čukaričkog Nenada Mirosavljevića.

- Moja prirodna pozicija je napadač. Ali, tokom karijere igrao sam i u veznom redu, i levo i desno. Znate kako, kad u klubu imate jednog Nenada Mirosavljevića u špicu, a takav je slučaj bio u Napretku, teško da možete pre njega u startnu postavu. Morate da čekate, ili da igrate na nekoj drugoj poziciji u timu. E sad, šta ću igrati u Čukaričkom, odlučiće trener u dogovoru sa stručnim štabom. Takođe, i kad ću debitovati, da li će to biti protiv Rada u sredu ili kasnije – kazao je Endijae, koji je potom dodao:

- Bio sam prošlih godinu i po dana sa Milošem Ostojićem u Napretku, dosta sadašnjih saigrača poznajem sa terena, neće mi biti teško da se uklopim.

Ko vam je bio direktni čuvar kad ste igrali u dresu Napretka protiv Čukaričkog?

- Bogosavac.

Pravili ste mu mnogo problema?

- Ne, uglavnom on je meni. Ali, stvarno je veliki sportsmen, baš kao i svi u Čukaričkom.

Koliko vaš novi klub može u tekućoj sezoni?

- Smatram da Čukarički, iako ima vrlo mlad tim, može da ponovi rezultat sličan prošlogodišnjem, konkretno da se izbori za novi plasman u Evropu.

Na kraju, Ibrahima Endijae se još jednom zahvalio svima u Napretku i Kruševcu, klubu i gradu u kojem je proveo šest godina.

- Najlepše im hvala na svemu što su učinili za mene. Nadam se da me razumeju, vreme je bilo da idem dalje. Biće mi čudno kad budem igrao protiv njih, ali to je sport, mi smo profesionalci, u tom meču daću sve od sebe u dresu Čukaričkog – sportski razmišlja Endijae.

