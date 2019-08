NEMCI OPČINJENI ZVEZDINIM MESIJEM: Marko Marin sa špicastim nosem gospodar crveno-belog fudbalskog cirkusa (VIDEO)

Od ove sezone je i kapiten šampiona Srbije.

"Delije" se kunu u njega, a Nemci, čiji je bio reprezentativac, ponovo pišu hvalospeve o 30-godišnjem plejmejkeru.

Marinu je Crvena zvezda, u koju je došao na leto 2018, jubilarni deseti klub u karijeri, a kako sada igra i izgleda na terenu, jasno je da neće skoro silaziti sa "magičnog pravougaonika".

"Oduvek je imao špicast nos. Ali u međuvremenu je celo lice postalo malo grublje, manje mladoliko. Nije ni čudo, jer mladić sada ima 30 godina i pravi je gospodin fudbalskog cirkusa. To potvrđuju i simboli počasti. Sada Marko Marin na terenu predvodi ekipu beogradske Crvene zvezde kao kapiten. On je fudbalski lider", piše list "Rajniše post" iz Diseldorfa.

"Njegov driblerski talenat i za ovu branšu tako tipična neprimerena i preuranjena poređenja sa neuporedivim Lionelom Mesijem stavila su Marina pod reflektore kojima nije bio dorastao premda ni on ni njegovi savetnici to nisu želeli da uvide", dodaje se u tekstu.

List navodi i da je za Marina dolazak u Crvenu zvezdu predstavljao ostvarenje sna.

"On je potreban Crvenoj zvezdi. Šampionskoj tituli u prvoj svojoj sezoni doprineo je sa sedam golova i 13 asistencija. To je bilans poput onog iz uspešnih vremena u Menhengladbahu i Bremenu. To je kasni dokaz da njegovih šesnaest nastupa za nacionalni tim nisu bili slučajnost".

Na kraju ode o Marku Marinu se kaže:

"Pa ipak, verovatno je srećan što više niko ne piše o nemačkom Mesiju, kao što su engleske novine radile pre prelaska u Čelsi. Može biti da je gospodin Marin u ranu jesen svoje karijere ponovo našao sreću".

