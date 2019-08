MILOJEVIĆ SKROMAN I POSLE NOVOG USPEHA: Bog nas je poslao u Ligu šampiona

Treneru Crvene zvezde Vladanu Milojeviću uspelo je što nijednom stručnjaku u Srbiji nije do sada, a to je da drugu godinu zaredom igraju u Ligi šampiona, a ukupno treću zaredom u Evropi, računajući Ligu Evrope.

Zvezdin supermen je za grčki portal Sport FM priznao da ni sam ne zna kako su stigli do tog cilja, ali je istakao da je uvek verovao u ovu ekipu.

- Nismo mogli da kažemo da to očekujemo. Ali ja sam osoba koja jako veruje u svoj posao. Smiren sam i verujem da uz božju pomoć možemo uspeti. Stvari su išle vrlo dobro. Nije bilo lako kada smo došli, ali uz pomoć mojih kolega i navijača, koji su jedni od najboljih na Balkanu, uspeli smo ponovo da izborimo plasman u Ligu šampiona. Ponekad ne mogu ni sam da shvatim kako to radimo. Zajedno radimo strastveno tokom čitave godine. Pokušavam da izgradim ljudske odnose, razgovaram o svemu. Ne znam kako to radimo, ali uspevamo. Za mene su ljudski odnosi najvažniji, mislim da to pravi osnovnu razliku - kazao je Milojević.

Trener crveno-belih ističe da je prvi cilj bilo igranje u bilo kojem evropskom takmičenju, ali da su se potajno nadali da mogu da ponove uspeh iz prethodne sezone, kada su prvi put igrali u eliti.

- Želeli smo da uđemo u evropska takmičenja. Vrlo je teško ući u Ligu šampiona, znali smo da će biti teško jer poslednjih godina nismo uspevali u tome. Letos smo imali samo dve nedelje odmora, to sve čini stvari još težim. Ponosan sam na ono što smo uspeli, mislim da smo jedini tim koji je uspeo to da učini drugu godinu zaredom, počevši od prvog kola kvalifikacija.

foto: @starsport

Grke je zanimalo zašto u Srbiji više nema talenata, kao što je to bio slučaj prethodnih decenija.

- Bila je to druga era. Svih ovih godina igrači su se dosta promenili. Trudimo se da budemo dobri skauti, pa imamo fudbalere poput Bena, Marina, Tomanea, Kanjasa... Prvenstvo Srbije je slično grčkom. Ne želim da ulazim u upoređivanje, ali tražimo igrače koji mogu lakše da se prilagode. Na primer, nemate mnogo Brazilaca koji su uspeli ovde u Srbiji - poručio je Milojević.

Brani nemoguće BORJAN NAJBOLJI U EVROPI .: Fudbalska javnost, pa čak i ona u Grčkoj, izdvaja Milana Borjana kao jednog od igrača koji su najzaslužniji za Zvezdine uspehe. - Slažem se sa vama, jedan je od najboljih golmana Evrope. U najboljim je godinama i svaki meč je pod pritiskom. Reprezentativac je Kanade i ima mnogo toga da pruži - zaključio je Milojević.

Kurir.rs / Milan Nastić

Foto: Starsport

Kurir