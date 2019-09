SAVO MILOŠEVIĆ POSLE AZ ALKMARA: Bod ne može da me zadovolji jer smo imali igrača više!

U nesvakidašnjoj atomsferi pred 20.000 dece na tribinama u Humskoj, prvi do gola su stigli gosti, koji su u 12. minutu poveli preko Stengsa. Od 27. minuta Alkmar je ostao sa desetoricom na terenu, pošto je Svensen zbog starta nad Takumom Asanom na ivici šesnaesterca dobio direktan crveni karton. Zbog prekršaja nad Umarom Sadikom, crno-beli su u 41. minutu dobili penal, a sa bele tačke izjednačenje je dobneo Bibras Natho Isti igrač u 62. minutu doneo je vođstvo Partizanu, koje je, međutim, trajalo samo pet minuta. Na 2:2 izjednačio je Boadu, što je bio i konačan rezultat susreta.

Svoje prve utiske posle meča preneo je trener Partizana Savo Milošević:

Bod ne može da me zadovolji jer smo imali igrača više, ali s obzirom da smo loše igrali prvih pola sata onda da. Opet se ponovilo da promašimo veliki broj šansi. Ne bi ni u srpskoj ligi pobedili. Konstantno nam se ponavlja da nemamo koncentraciju u završnici. AZ Alkmar nas nije iznenadio. Došli su da igraju i igrali su do isključenja. Imaju četvoricu sjajnih napadača. Mi smo odgovorili, uspeli da preokrenemo, došli smo do igre i u toj situaciji smo stvorili 6-7 izglednih šansi. Kada to ne iskoriste onda je izlišno očekivati da pobedite. Kada uđete u grupnu fazu onda nema loših ekipa. Nikome nije lako da pobedi.

Ova utakmica je već arhivirana, tako mora, okrećemo se onome što dolazi, a to je večiti derbi.

Već u nedelju crno-bele očekuje večiti derbi na istom mestu sa Crvenom zvezdom.

Kurir sport

Kurir