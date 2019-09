ČELNICI KLUBA IZ RIMA ŽELE DA NAGRADE SRBINA: Aleksandar Kolarov uskoro direktor Rome?

Kada bude završio fudbalsku karijeru, Aleksandar Kolarov postaće direktor Rome!

Ako je verovati italijanskim medijima, konkretno Skaj sportu, srpski fudbaler dobiće važnu funkciju u klubu ukoliko sledećeg leta ode u penziju i ne produži ugovor.

Poslednje partije Aleksandra Kolarova u Seriji A, u kojima je briljirao u defanzivi, a posebno u napadu, asistencijama i golovima, izbacile su ga u prvi plan. Do pre samo nekoliko meseci Srbin iz Vojke bio je već viđen kao „persona non grata“ u Rimu i čovek za koga se jedva čeka da mu se vide leđa. Bukvalno preko noći promenio se status Aleksandra Kolarova i danas je on od nepoželjnog postao fudbaler koji će po završetku ugovora biti predložen za jednu od najvažnijih funkcija u klubu.

Italijanski mediji pišu da će Aleksandru Kolarovu pored novog posla biti ponuđen i produžetak ugovora na godinu dana, to jest do juna 2021. godine, kada bi kapiten fudbalske reprezentacije trebalo da napuni 36 godina.

Aleksandar Kolarov odigrao je za Romu 91 utakmicu i postigao 15 golova. Ove sezone trebalo bi da proslavi i vredan jubilej, 100 mečeva u dresu „vučice“. Kao dokazani majstor slobodnih udaraca, prošlog vikenda je klubu iz Rima spektakularnim golom doneo pobedu u Bolonji, što je ovaj tim diglo na četvrto mesto tabele u Seriji A.

Da podsetimo, jedna od direktorskih pozicija u Romi upražnjena je od leta. Legendarni Frančesko Toti nije želeo da bude „ikebana“ i zbog neslaganja s predsednikom i vlasnikom Džejmsom Palotom napustio je klub. Počasnu funkciju odbio je još jedan velikan Rome Danijele de Rosi, koji je otišao u Argentinu i potpisao za Boka juniors.

Ne razdvajaju ih FOTELJA I ZA DŽEKA Kada Italijani pišu o Aleksandru Kolarovu, neizostavan u priči je i Edin Džeko. Njih dvojica su u razmaku od godinu dana stigli iz Mančester sitija. Prvo je u Rim došao Džeko u leto 2016, a onda za godinu dana i Kolarov. I Edinu Džeku će uprava kluba ponuditi direktorsku fotelju, ukoliko za godinu ili dve odluči da završi karijeru. foto: EPA

