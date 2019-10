ALEKSANDAR VESELINOVIĆ: Pobeda sistema i rada fudbalskog kluba Čukarički!

U duelu protiv Javora belo-crni su do trijumfa došli možda i teže nego što to krajnji rezultat pokazuje (2:0), a to je apostrofirao i šef stručnog štaba Aleksandar Veselinović

- Dugujem zahvalnost našim igračima i kompletnom stručnom štabu, uloženo je mnogo energije da ostvarimo ovu pobedu. Priprema za utakmicu protiv Javora donosila je mnogo složenosti za našu ekipu, pre svega zato što smo znali da ćemo igrati protiv tima koji je ove jeseni na veoma visokom nivou. To je ekipa koja je u Lučanima postigla tri gola na fantastičan način, ekipa koja je u Nišu vodila sa 1:0 i na neki način je izgubila utakmicu iako je pokazateljima na terenu ostavila odličan utisak. To je ista ona ekipa koja je u Subotici ostavila lep utisak, preko 20 minuta bila je sa igračem manje, baš kao i mi na tom terenu. Ekipa koja je protiv Partizana u prvom poluvremenu imala tri stopostotne šanse, ekipa koja je po statistici zajedno sa nama među tri najviše u Evropi. Ta visina i snaga karakteristični su za njih, zbog podneblja iz kog dolaze. Znali smo da ćemo energetski morati da uložimo poslednji atom snage, jer će biti mnogo vazdušnih duela, trke, ritma.

Veselinović je pohvalio svoje izabranike, pre svega za sjajan početak meča, u kojem je Čukarički bio dominantan, pre postignutog gola u 13. minutu Kovača, Šapić je pogodio prečku, a Kajević stativu.

- Mnogo je dobro što smo na početku utakmice odigrali u veoma visokom ritmu, onim što nas krasi, u visokom presingu i sa dosta agresije. U tom periodu imali smo jednu pogođenu prečku i stativu, nije nas to pokolebalo. Bila je ovo sadržajna utakmica sa dosta zanimljivih dešavanja. Ova pobeda može da se transformiše na nekoliko načina. Pre svega, ovo je pobeda od tri boda. Zatim, pobeda ostvarena sa dva centralna beka Šapićem i Kamenovićem, golmanom Petrovićem, koji imaju po 22, odnosno 20 godina. Sve skupa, na ovom meču je učestvovalo osam igrača koji imaju ispod 22 godine. Ovo je takođe pobeda sistema i rada fudbalskog kluba Čukarički, zato što od nedelje imamo četiri mlada reprezentativca, Kamenovića, Petrovića, Birmančevića i Tedića. Igrom slučaja, neki momci koji su povređeni takođe bi bili kandidati za reprezentaciju. To je put koji trasira Čukarički, koji ćemo i dalje nastaviti – istakao je Veselinović.

Iako je učinak u prvih deset odigranih mečeva odličan, ostvareno je osam pobeda i po jedan remi i poraz, Veselinović naglašava da „ono pravo“ tek predstoji njegovom timu u veoma zahtevnom oktobarskom rasporedu.

- Moramo ovo što pre da zaboravimo, predstoji nam pauza u kojoj moramo veoma dobro da se pripremimo za ubitačan raspored koji nas čeka, u ovema kratkom periodu,što kroz Kup, što kroz prvenstvo. Imamo nekoliko igrača za koje očekujemo da se vrate posle povreda. Nismo niti jednog momenta tražili alibije, evo sad kad je prošla utakmica mogu da kažem da ne postoji superligaški klub koji ne bi osetio na kvalitetu kad ne igraju Puškarić, Ostojić, Đorđević, Stevanović, kad nema Tedića, Vidosavljevića, koji je biser našeg fudbala od 18 godina. Opredelili smo se da guramo sa momcima koji su zdravi, a čekamo oporavak povređenih.

Kurir sport

Kurir