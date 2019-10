NABAVIO SAM 30 KARATA! Aleksandar Mitrović domaćin Delijama: Zvezda je bezbroj puta dokazala da je najbolja kada je najteže (FOTO)

Kako prenosi Žurnal, Mitrović je neće biti na meču, ali će duel sa Totenhemom pratiti od kuće.

foto: FSS

"Pratiću duel na televiziji, jer već sutra igram prvenstveni sa Lutonom. Zvezda ima šanse da napravi iznenađenje, Totenhem je u malom problemu. Crveno-beli su bezbroj puta dokazali da su najbolji kada je najteže. Englezi pričaju o ambijentu u Beogradu., jednostavno, moraće da "jure" tri boda, tim pre što su u nezavidnoj situaciji. I tu je Zvezdina dodatna šansa", ističe Mitrović.

foto: Starsport©

Takođe, popularni Mitrogol našao se u Londonu i u ulozi "domaćina", pa je tako navijačima Zvezde uspeo da nabavi jedan broj karata.

foto: EPA/NEIL HALL

"Navijači Crvene zvezde su me zvali za ulaznice. Nabavio sam to dragoceno parče hartije za tridesetak ljudi. I to sa zadovoljstvom. Mnogi od njih će ostati nekoliko dana u Londonu. Verujem da će Zvezda imati veliku podršku", zaključio je Mitrović.

Meč Crvene zvezde i Totenhema na programu je u danas od 21 sat.

