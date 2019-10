NIŠLIJE GOSTUJU RADU Kosanović: Na Banjici se uvek igra dobar fudbal

Radnički se nalazi u odličnoj formi, vezao je tri trijumfa u svim takmičenjima, a šef stručnog štaba Nišlija Milorad Kosanović očekuje da se pobednička serija nastavi u Beogradu.

"Čeka nas interesantna utakmica. Igramo protiv tima koji ima lepu tradiciju u srpskom fudbalu. Oni su nešto slabije krenuli u ovo prvenstvo, ali pozicija na tabeli i broj osvojenih bodova ne govore adekvatno o kvalitetu koji poseduje Rad. Očekujem kvalitetnu utakmicu, na Banjici se uvek igra dobar fudbal i mislim da će tako biti i sutra. Rad ima nekoliko odličnih igrača, ima tradiciju svoje fudbalske škole, dobrog trenera i neće nam biti lako. Rad će nam se sigurno suprotstaviti najbolje što može i probaće da kod kuće konačno napravi neki rezultat. Mi smo sa druge strane ušli u seriju pobeda, želimo da je nastavimo i da ona traje što duže. Imamo obavezu da na Banjici budemo maksimalno ozbiljni, koncentrisani, takmičarski nastrojeni i da uz takav pristup dođemo do novih bodova. Naš cilj je pobeda i samo taj rezultat će nas zadovoljiti posle ovog meča", rekao je Kosanović.

Radnički nema problema sa povredama svojih igrača, pa će sutra nastupiti u najjačem sastavu.

"Nemamo kadrovskih problema i to je važna stvar. Saša Stojanović je još uvek rovit, ali je on igrao 15 minuta protiv Bačke u Kupu, putovaće sa nama i videću u kojoj meri ću ga koristiti na Banjici. Jedini problem je ti što imamo tri stranca više od dozvoljenog broja za protokol. Ipak, ta situacija nije novost za nas i ja otrprilike znam koga ću izabrati i koja postava je sposobna da nam protiv Rada donese ono što želimo, a to je pobeda", završio je Kosanović.

Glavni sudija ovog susreta biće Zoran Široki.

