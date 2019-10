PARTIZAN PROTIV SPARTAKA ŽELI DA PREKINE NIZ PORAZA: Savo Milošević najavio duel sa Subotičanima i čestitao rođendan Zvezdinoj legendi

"Izuzetno bitna utakmica za nas. Bez obzira na pohvale posle Mančestera, izgubili smo tri utakmice u nizu na kojima nismo postigli gol. Slaba je uteha što smo igrama i šansama zaslužili više. Rezultati diktiraju dosta toga, brzo će otići u zaborav ako ne krenemo da pravimo dobre rezultate", rekao je Milošević.

Fudbaleri Partizana igraju u nedelju od 16 časova na svom terenu protiv Spartaka, utakmicu 13. kola Super lige Srbije. Crno-beli su vezali dva poraza u prvenstvu, a treći uzastopni doživeli su u četvrtak od Mančester junajteda (0:1) u Ligi Evropa. Partizan je igrao dobro u tom meču, ali nije uspeo da izbegne poraz.

"Ne smemo da letimo. Od toga što smo ljude vratili na stadion bitnije je što smo ih zadržali, nismo ih razočarali. Fudbal je varljiv, brzo se menja, pogotovo što svake sedmice igramo po dve utakmice. Imamo obavezu više prema tim ljudima", naveo je Milošević i zahvalio navijačima na podršci, rekavši da nijednoj ekipi nije jednostavno da igra u onakvoj atmosferi u Humskoj.

On je dodao da prijaju pohvale i podsetio da je prošle sezone rekao da će povratak navijača na stadion zavisiti od onoga šta igrači prikazuju.

"Velika je to stvar, dovoljno smo dobro igrali da je publika poverovala da možemo da pobedimo Junajted. I bili smo blizu. Ono što ljudi vide spolja je navijačko gledanje, a mi moramo da budemo realni. Ritam utakmice je bio na evropskom nivou, a ne naše lige. To me raduje, što smo u svim segmentima i linijama bili ravnopravan, možda i bolji protivnik od Mančestera. To je put", naveo je on i dodao da je tim u stvaranju, pošto su igrači na okupu tek tri meseca.

"Ne smemo da se opustimo. Lepe su stvari, one moraju da budu obavezujuće", rekao je trener crno-belih.

Upitan da li ovakvim modelom igre njegova ekipa može da konkuriše za plasman u nokaut fazu Lige Evropa i titulu u Super ligi, Milošević je odgovorio: "I jedno i drugo nije sigurno, ali fudbal nije nauka, nije egzaktan".

"Često dva i dva ne moraju da budu četiri, nekad su tri nekad pet. Dužni smo da u svim takmičenjima pružimo maksimum. Ako bude tako procentualno ćemo povećati šanse za uspeh", rekao je on.

Upitan i o lošoj završnici ekipe, Milošević je rekao da će razgovarati sa igračima.

"Dosta pozitivnih stvari sam video protiv Mančestera, ali sam uočio i neke koje mi se nisu dopale. Razgovaraću sa igračima, imali smo sedam, osam situacija da uputimo bolji završni pas, iz raznih razloga nismo to uradili, što je ključni razlog što nismo dobili meč. Možda je to neuigranost, možda nema hemije, jer su nam stranci dolazili u naletima", naveo je on.

"Da li je u pitanju samoisticanje ili je reč o brzopletim odlukama? Verovatno ima svega. Moraćemo da povedemo računa. Nije problem greška u trenutku, već kako se ona održava na tim, pošto stvara niz negativnih stvari koje ne smemo da dozvolimo", dodao je Milošević.

Milošević je u utakmici protiv Mančester junajteda dao šansu igračima iz omladinske škole, Lazaru Pavloviću i Filipu Stevanoviću. On je rekao da su oni na treninzima pokazali kvalitet i snagu da se nose sa svakom ekipom i da su zasluženo dobili šansu.

Reprezentativac Srbije Aleksandar Mitrović podržao je Miloševića i tražio od uprave kluba da ima strpljenja za trenera.

"Nezahvalno je prognozirati dokle ću ostati. Izbegavam da pričam o sebi, bilo koji trener na svetu mora da bude spreman na sve, ali radim i razgovaram sa ljudima iz kluba tako da i kad ne budem ovde nešto ostane. Radim kao da ću ostati pet godina", rekao je Milošević.

On je čestitao 70. rođendan legendarnom košarkašu Crvene zvezde Zoranu Slavniću, sa kojim je, kako je reko, izgradio poseban odnos.

"Posebna je ličnost, takve volim, zato što su svoji bez obzira na sve. Kapa dole", rekao je Milošević.

