MILORAD KOSANOVIĆ POSLE PORAZA OD RADNIKA: Izgubili smo ovu utakmicu na fudbalski način!

"Mi smo izgubili ovu utakmicu na fudbalski način. Igrali smo, napravili smo sami sebi gluposti, dobili smo dva gola, a mogli smo i tri iz naša tri kiksa, jedina na ovoj utakmici. Imali smo kontrolu igre tokom svih 90 minuta, ali nismo uspeli da napravimo neku ozbiljniju priliku. Mnogo smo se potrošili i žao mi je zbog toga", rekao je Kosanović posle utakmice u Nišu.

Radnik je pobedio Radnički u Nišu sa 2:0, u 14. kolu Super lige Srbije.

"Prvi gol smo primili u poslednjoj sekundi prvog poluvremena i verovatno bi sve bilo drugačije da se to nije dogodilo. Ali, ovo je fudbal i to se dešava. Drugi gol smo dobili zato što smo odustali od naše igre i bili smo kažnjeni jer smo pokušavali na silu da dođemo do izjednačenja. Radnik je odigrao odličan bunker, kvalitetno se branio i zaslužio je ovo što je postigao. Šteta je što smo izgubili, jer bi nam ova tri boda puno značila. Takmičenje ide dalje, nas čeka TSC i već od večeras počinjemo sa pripremama za taj meč", kazao je Kosanović.

Novi trener Radnika Simo Krunić, koji je na početku sezone vodio Radnički, čestitao je svojim fudbalerima na pobedi.

"Dali su poslednje atome snage i samo smo na taj način moglo doći do povoljnog rezultata. Napravili smo ozbiljno iznenadjenje i ovo tri boda će nam dobro doći u našoj borbi za opstanak. Još jednom čestitke mojim igračima na pobedi, ali i igračima Radničkog na prikazanoj borbi", rekao je Krunić.

Radnički je sada šesti sa 25 bodova, dok Radnik ima 14 i zauzima 11. mesto na tabeli srpskog prvenstva.

Kurir sport / Beta

