ZVEZDAN TERZIĆ ŠOKIRAO HRVATE: Evo šta je Zvezdin direktor rekao o tenku ispred Marakane, regionalnoj ligi i Delijama

Terzić je dao opširan intervju "Večernjem listu", koji je u uvodu teksta podsetio da prvak Evrope iz 1991. dočekuje Bajern u reprizi polufinala Kupa šampiona te sezone.

Predstojeći duel srpskog i nemačkog šampiona bio je povod Hrvatima za razgovor sa Terzićem.

Naravno, zanimalo ih je šta predstavlja tenk ispred severne tribine stadiona "Rajko Mitić".

"Tenk je simbol borbenog duha kluba, a ne rata, kako su pokušali da predstave neki opozicioni mediji i lideri, spominjući Vukovar, Oluju. Budalaštine! Tenk je i na stadionu CSKA. To je samo maketa", poručio je prvi Zvezdin operativac.

Terzić je šokirao Hrvate tvrdnjom da je regionalnu ligu, o kojoj se svake godine sve više priča, nemoguće organizovati.

"Od rata su prošle 24 godine i ta liga nije zaživela i mislim da nikad i neće. I dalje postoji antagonizam, neprijateljstvo. Nismo spremni ni mi, ni vi. Na stranu što su navijačke grupi i tu i tamo protiv, čak ni to nije ključno. Svi bismo imali korist, pre svega finansijsku, bili bismo stabilniji. Nije isto da li je na Maksimiru Slaven Belupo ili Zvezda, kao što nije isto dolazi li u Beograd Hajduk ili Radnik iz Surdulice. Neće to zaživeti", jasan je bio Terzić, a onda uporedio fudbal i košarku:

"U košarci to može proći jer kroz nju se ne provlači pitanje nacionalnog identiteta kao kroz fudbal. Kad sam saznao koliko je koštala organizacija one dve utakmice reprezentacija Srbije i Hrvatske u Beogradu i Zagrebu 2013, rekao sam da je to neisplativo. Uopšte ne razmišljam o obnovi te lige".

Terzić je govorio i o odnosu sa "Delijama".

"Poštujem mišljenje severne tribine iako se često ne slažemo. Ali uvažavam jer znam da ga neće menjati. Oni se ne mešaju u operativno poslovanje kluba, poštena su grupa i zato imaju snagu. Ne postoje jedan ili dva lidera s kojima možeš razgovarati, imaju 40 vođa! No, dok ne postignu konsenzus, ne odlazi se sa sastanka. I jednom kad zauzmu stav, više ga ne menjaju. Ne pokušavam ih menjati jer je to nemoguće", rekao je Terzić.

