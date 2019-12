OMLADINCI ZVEZDE KAO LIDERI TABELE ZAOKRUŽILI JESENJU SEZONU: Sada predstoji borba sa Olimpijakosom za evropsko proleće

Omladinci Crvene zvezde su trijumfom protiv Spartaka (4:1) na najbolji mogući način zaokružili polusezonu kao lideri na tabeli sa šest bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Brodarac.

Glavni trener crveno-bele Omladinske škole Nikola Jelić, zadovoljan je uspesima koje beleži generacija fudbalera sastavljena od dečaka rođenih 2001. i 2002. godine.

- Veoma teška, ali i uspešna polusezona iza nas. Pokazali smo da pravilnim pristupom i dobrim sistemom, razvoj igrača i rezultat mogu da idu zajedno. Nismo imali veliki fond igrača u rotaciji i to se pogotovo odnosi na Omladinsku Ligu šampiona, gde neki fudbaleri na koje smo mogli da računamo u domaćem prvenstvu, nisu imali pravo nastupa u Evropi. Međutim, pravilnom rotacijom, uspeli smo da upotrebimo sve raspoložive igrače i da uspešno završimo jesen.

Prvi strelac ekipe u domaćem prvenstvu je Borisav Burmaz koji je postigao deset golova, dok su se sa sedam asistencija izdvojili Petar Piplica i Ilija Babić.

- Zadovoljan sam napretkom svih igrača. Svoje individualne kvalitete podredili su kolektivu, ali su isto tako pokazali svoje pojedinačne sposobnosti. Burmaz je prvi strelac ekipe, pokazao je da je lider tima, s obzirom da je i kapiten selekcije i svakim danom sve bolje igra. Sjajna generacija fudbalera rođenih 2002. godine bila je naša okosnica u Evropi. Radulović, Pantović, Babić, a tu je i Aleksa Matić koji se prvi deo polusezone mučio zbog fizičkih karakteristika, da bi u nastavku počeo da igra odlično. Novakoviću i Blagojeviću koje smo doveli prošle zime je trebalo vreme za adaptaciju, ali sada pokazuju zbog čega su došli u Zvezdu. Pohvale idu i Mitroviću i Lukiću, ali i golmanu Katiću koji je veliki potencijal i nesumnjive zasluge za njegov razvoj idu na račun Bobana Bajkovića, trenera golmana omladinskog tima. Kao profesionalci su se pokazali i Krstović i Milovanović koji su imali želju da pomognu našim omladincima i hvala im na tome.

Pokazao je Slavoljub Đorđević tokom jeseni da poseduje zavidne trenerske kvalitete.

- Nije preskakao stepenice i to je veoma važno za čitavu priču. Krenuo je od pomoćnog trenera pretpetlića Zvezde i došao do omladinaca marljivim radom. Njegova posvećenost i energija koju svaki dan sa stručnim štabom pruža deci, daju rezultate iz dana u dan. On je i posle poraza od Totenhema, uživao potpuno poverenje mene i Dragana Mladenovića i nadam se da će nastaviti da se pravilno razvija u kvalitetnog trenera.

Juniore Zvezde već u sredu od 16 časova očekuje duel protiv Olimpijakosa u kom će imati priliku da obezbede evropsko proleće.

- Očekuje nas težak meč. Dečaci su umorni, odigrali su oko 30 utakmica u ovoj polusezoni i to bez prava na grešku. Svi u klubu verujemo da će dati sve od sebe da ostvare pozitivan rezultat, kao i na svakoj utakmici do sada. Idemo u Atinu da se nadigravamo i da savladamo Olimpijakos. Nećemo obraćati pažnju na rezultat u Minhenu, gledamo samo nas - podvukao je Jelić.

Nakon meča sa Olimpijakosom, omladinci Zvezde odlaze na zasluženu pauzu.

(FK Crvena zvezda)

Kurir