DEŠAN SAVETUJE ŽIRUA DA NAPUSTI ČELSI: Selektor svetskog šampiona želi da Olivije promeni klub u januaru

"Njegova situacija u Čelsiju se nije promenila u poslednja dva meseca. Za njega bi bilo bolje da ode u klub u kome će imati veću minutažu. Ako ne može da igra u Čelsiju, trebalo bi da ode tamo gde može da igra. Na njemu je da pronadje rešenje. Ne znam kakve ponude ima", rekao je Dešan, preneli su španski mediji.

Pojedini mediji preneli su da su za francuskog fudbalera zainteresovani Atletiko Madrid i Inter.

"Videli smo se nedavno. Kao i svaki igrač, on odlučuje. Nastupi igrača u klubovima vode do poziva u reprezentaciju. On to zna. On mora da izabere najbolje rešenje", dodao je selektor svetskih šampiona.

Žiru je odigrao samo sedam utakmica ove sezone. On je prošlog januara iz Arsenala prešao na Stamford Bridž i od tada je postigao samo pet prvenstvenih golova, ali je učestvovao u trijumfu Francuske na Svetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine.

Atletiko traži napadača zbog povrede Dijega Koste, koji će odsustvovati do februara. Spekulisalo se da je madridski tim zainteresovan za napadača Lajpciga Tima Vernera, ali bi u tom slučaju Atletiko morao da proda dvojicu svojih igrača.

Čelsi i Atletiko su u prethodnim sezonama pravili dogovore oko igrača, uključujući Dijega Kostu, Filipea Luisa, Tiboa Kurtou i Alvara Moratu.

(Beta)

Kurir