JA IDEM KUĆI DA GLEDAM TV,A ON NA TRENING! Benatija: Mislio sam da Ronaldo nije normalan!

"Vraćali smo se sa gostovanja Atalanti, a nas dvojica nismo igrali jer smo za tri dana imali sledeću utakmicu. Pitao me je šta ću raditi kada se vratimo, na šta sam mu odgovorio '11 je sati, idem kući'. Pitao me je da li želim da mu pravim društvo na treningu, jer nije igrao, a ja sam morao da mu objasnim da je to nemoguće i da samo želim da idem kući i gledam televiziju. Kada smo stigli, svi smo bili normalno obučeni, a on je uzeo opremu i otišao u teretanu. Pomislio sam da taj momak nije normalan", rekao je Benatija, prenose italijanski mediji.

Marokanski fudbaler dodao je da je Portugalac "žrtvovao ceo svoj život" za fudbal i da radi mnogo više od svih drugih igrača.

"Iznenadio sam se kada sam video njegove treninge, a on ih ponavlja svakog dana. Pored vežbi koje smo radili u grupi, on je imao svoj lični program koji je sprovodio pre nego što napusti teren. Kada ste sa njim svakog dana i vidite koliko radi, morate da ga poštujete", kazao je Benatija.

