Kada boje nisu bitne! FK Partizan je i ove godine podržao tradicionalnu humanitarnu modnu reviju agencije Fabrika za mališane Prihvatilišta.Mališani koji borave u Prihatilištu, kao i prethodnih godina, pisali su Deda Mrazu, a među poklonima koje su poželeli bile su lopte i zidni satovi njihovog omiljenog kluba #fkpartizanbeograd Mnoge javne ličnosti odazvale su se ovom humanitarnom događaju organizovabom u Skupštini grada Beograda pokazavši da kad su u pitanju deca sve granice se brišu.

