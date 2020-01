KURIR U BELEKU: Potpredsednik Partizana Vladimir Vuletić otkrio šta se dešava sa transferom Filipa Stevanovića!

Ponuda od 15 miliona kojih je francuska Nica spremna da iskešira za Partizanovog vunderkinda uzburkala je duhove i pokrenula lavinu komentara i različitih mišljenja.

Na tu temu govorio je Vladimir Vuletić potrpredsednik Partizana koji se nalazi zajedno sa ekipom na pripremama u Beleku.

foto: Dado Đilas

"Ponude za njega su u ovom momentu takve da nisu još pravno formulisane. Zanimljiv je mnogim evropskim klubovima. On je maloletan igrač i potrebno je učiniti nekoliko koraka kako bi došlo do transfera, ali on ne može biti izvršen do narednog januara, jer će tek tada postati punoletan. Ne volim da licitiram milionima, ciframa, govorim samo sa pravnog stanovišta. Možemo biti sigurni da Partizan ne treba da strepi kada je reč o finansijskoj budućnosti Omladinske škole koja je njegov najdragoceniji sponzor", objasnio je za "Kurir" Vladimir Vuletić.

Kurir sport

Kurir