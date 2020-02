TREĆI PUT SRUŠIO JUVENTUS, PA NAJAVIO: Haland jeste čudo od deteta, ali bolji smo od Norveške, idemo na EP! (FOTO)

Darko Lazovic za @nebojsa_petrovic_10 : "Nista novo, meni je ovo treca pobeda protiv Juventusa😄😄😄 nema euforije, cilj je i dalje 'kota 40' i opstanak u @seriea . Nije bilo nikakve posebne taktike za Ronalda. On je igrac vrhunske klase i to se videlo i na Bentegodiju. Kad god je primio loptu, nesto je napravio. Gol, stativa i jos jedan opasan sut. I to je bilo sve od Juventusa. Oni imaju 23 vrhunska igraca u rosteru, a sve se vrti oko Portugalca i to dovoljno govori o njegovom znacaju za Sarijevu ekipu. Mozda mu je defanziva jedina mana i moji saigraci, koji su igrali po njegovoj strani, to su znalacki koristili". O Norveskoj i Halandu: "Cekamo vec 20 godina na plasman na Evropsko prvenstvo i mislim da je kucnuo cas. Bice tesko, Norveska ne pamti kada je poslednji put izgubila na domacem terenu. Imaju kompaktnu ekipu, igraju cvrst fudbal i tesko primaju golove. Svi pricaju o Halandu, koji je zaista cudo od deteta, odskocio je u poslednjih sest meseci, postao zvezda prelaznog roka, otisao u Dortmund i tamo nastavio da daje golove kao od sale. Ali pojedinci ne resavaju utakmice. Mislim da imamo kvalitetniji tim od Norveske i da cemo to dokazati 26. marta na Ulevol stadionu". @darkolazovic @hellasveronafc @fudbalskisavezsrbije #norveskasrbija #darkolazovic #veronajuve #hellasverona

A post shared by Nebojša Petrović (@nebojsa_petrovic_10) on Feb 12, 2020 at 4:34am PST