EKSKLUZIVNO! SIN LEGENDARNOG FUDBALERA I TRENERA OTKRIVA ZA KURIR: Da nije bilo Osima, Partizan sad ne bi imao Zemunelo!

Amar Osim potvrdio je izveštaču Kurira na pripremama u Beleku da je njegov otac Ivica Osim, legendarni trener i selektor Jugoslavije, najzaslužniji što Partizan danas ima sportski centar u Zemunu. Čuveni Švabo, dok je vodio crno-bele, bio je na jednom ručku sa rukovodstvom Partizana u restoranu preduzeća „Teleoptik“. Video je stadion i ogromnu zelenu površinu, odmah shvatio šta tu može da bude i svoju ideju predočio Žarku Zečeviću i Nenadu Bjekoviću.

Njima dvojici nije dugo trebalo da sve izlože pred tadašnjeg predsednika kluba i prvog čoveka Vlade Srbije Mirka Marjanovića. Sređene su sve potrebne dozvole, obezbeđen novac i u rekordnom roku od šest godina nikao je čuveni „Zemunelo“ na oko 100.000 kvadratnih metara.

- To je živa istina! Tom čoveku, čiji je bio restoran, moj otac je ostavio svoj auto. Eto, takav je Švaba bio. Kad je Ivica vodio Partizan 1992. godine, oni su stalno trenirali na Vojnoj akademiji. Jednom su ga Zeka i Bjeka odveli u Zemun, u restoran. Ustao je, procunjao okolo... Odmah je izneo plan pred njih dvojicu i rekao: „Šta čekate, napravite sportski centar“ - rekao je za Kurir Amar Osim, a onda otkrio:

- Moj Željezničar je prvi strani klub koji je koristio „Zemunelo“... Partizan je bio na Tari, a mi smo se spremali za meč sa Levskim iz Sofije u pretkolu Lige šampiona. Švaba nam je sve to završio. Zvao je Đavola (Nenad Bjeković op.a.) i Zeku i obezbedio nam boravak od sedam dana u Zemunelu. To je čudo! Španska keramika, italijanske drvenarije, vrhunski nivo. Saune, sale za masažu, teretana, sedam terena... A hrana! Verujte mi, ja znam šta je hrana (miluje stomak), vidi se iz priloženog.... Kao u najboljim hotelima. Kakvi su tamo kuvari, kakva je tamo usluga...

Ivica Osim je udario temelje modernom Partizanu, u Srbiji je i danas veoma poštovan. Kako nam Amar otkriva, krhkog je zdravlja, ali i dalje prati fudbal. Kad smo ga pitali kako mu je otac, kaže:

- Starački! Imao je moždani udar pre 12 godina. Sreća je da se to desilo u Japanu, jer da nije, danas ne bi bio živ. Leva ruka mu je oduzeta, ali noga nije, što je interesantno. Godinu i mesec dana živi već u Gracu. Što je stariji, sve više spava i usporeniji je. Majka je s njim. Stalno je kod lekara, na nekim pregledima. Nije nikad toliku pauzu napravio, a da ne dođe u Sarajevo. Tamo u Austriji gleda sve utakmice. Kad vidim na telefonu da me zove, znam da će me kritikovati... (smeh) Amar Osim prati fudbalsku scenu na prostorima bivše Jugoslavije, ali ima i zamerku na srpske stadione.

- Srpski fudbal gledam više nego španski, interesantnije mi je da vidim utakmicu Radnik - Partizan nego Ejbar - Hetafe. Gledao sam Zvezdu u Ligi šampiona! Prve godine bio sam na sve tri utakmice - Napoli, Liverpul i PSŽ. Prilazi stadionima su očajni, ogromne gužve, da bi došao do stadiona, putuješ satima. Onda izgubiš volju. Nije lako doći iz Sarajeva u Beograd, a onda tri sata pešačiti ili stajati u mestu da bi ušao na stadion - zaključio je Amar Osim.

Južni vetar Rokeri su odavno izgubili bitku s narodnjacima Sve se poseljačilo, Šemsa mi otvorila oči Sarajevska rok scena bila je jedna od najjačih u bivšoj Jugoslaviji. Narodnjaci nisu bili toliko popularni. Nekad su kultne grupe bili Bijelo dugme, Zabranjeno pušenje, Plavi orkestar, Crvena jabuka... - Sad se sve to poseljačilo. Svaki dan pričam mojim fudbalerima, kako smo se mi pre rata družili. Znao sam Halida Bešlića, Halida Muslimovića, Miroslava Ilića, Šabana Šaulića... Ali ne možeš ti otići na njihov koncert da ih gledaš i slušaš. A ne... (smeh) Ni na televiziji toga nije bilo. Ovo sada je teror. Sve je počelo s „Južnim vetrom“. - Iznenadio sam se kad sam se slučajno zatekao u gradu pred koncert Šemse Suljaković. Mislim da je bila 1989. Bog te mazo... Puna Skenderija! Šok! Alo... Puuuuna! Ljudi kao mravi. Šemsa Suljaković! Heeeej... Tad sam se zapitao kuda sve to ide. Je l’ to realno?!

Balkanske prilike Najmanje cenjen u Sarajevu Na pitanje gde najviše cene Ivicu Osima, Amar daje zanimljiv odgovor: - Najmanje je gde bi trebalo biti najveće, u Sarajevu! Vole ga ljudi, ali takvi smo svi mi iz stare Juge, ne znamo da poštujemo naše vrednosti. Na strani te više cene.

Najdraža pobeda Dobio Zvezdu s Piksijem i Arkanom Amar Osim odigrao je četiri sezone u ligi SFRJ, upisao oko 60 utakmica. Jedna utakmica ostala mu je u posebnom sećanju. - Kad smo Zvezdu pobedili sa 3:0 na Grbavici! Šekularac je bio trener, igrao je Piksi. Najbolja postava Zvezde, godinu dana pre titule prvaka Evrope. Vođa puta bio je Arkan.

Sarajevska raja Kusta i Nele navijači Želje Amar Osim setio se zajedničkog drugovanja u Sarajevu s poznatom rajom. - Neletov mlađi brat je moja generacija, zajedno smo išli u školu. Znao sam sve te ljude. Pa, Kusta (Emir Kusturica, prim. aut.) bio je član skupštine FK Željezničar. Cela ta ekipa iz Pušenja i „Nadrealista“, sve su to bili navijači Želje. Posebno Đuro i Nele. Bili su face u to doba.

Susret na parkingu Zdravko Čolić magnet za ženski pol Čolu spopalo 40 žena! Amar Osim prepričao nam je i zanimljiv susret Zdravka Čolića sa obožavateljkama u Osijeku, kojem je prisustvovao. - Zatekao sam se 2009. godine u Osijeku, kad je on imao koncert. Žena mu je iz Osijeka, s njom ima dve ćerke. Videli smo se sutradan na doručku, popili rakiju, bili čitav dan zajedno. Posetili Kopački rit, pa na ručak, otišli na tamburaše. Slušajte sad ovo. Izlazimo iz hotela na zadnji parking. Treba Čola da dođe do auta, to je jedno 15 metara. Valjda ga je neko video... Za nekoliko sekundi, tu se stvorilo 40 žena. (smeh) Ne mogu to opisati, kao da ih je neko naručio. Kao da su videle ne znam šta... (smeh) E, to ti je Čola. Ne mora ništa da kaže, samo da se pojavi. To je tako. Je*iga! Čola je Čola. Ove pesme što sada snima, nije to kao ranije. Ali Čola da uzme i telefonski imenik, to bi ispalo super - smeje se Amar.

Aleksandar Radonić

Kurir