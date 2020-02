KRIVI LEKARE Nejmar: Greška je bila što sam propustio četiri utakmice

Brazilac se odmah našao na udaru kritika francuskih medija, a on je za svoju bledu partiju odlučio da okrivi klub. "Zbog lekara nisam igrao u poslednja četiri susreta i logično je da budem van takmičarske forme. Sve se loše završilo za klub, a i za mene. Klub je odlučio da ne igram na četiri poslednja meča iako se ja s tim nisam slagao", rekao je Nejmar. On je rekao da je imao pukotinu na rebru, ali da se na vreme oporavio i da je mogao da igra u poslednjim utakmicama. "Bio sam spreman da zaigram već protiv Liona, ali su mi iz kluba rekli da moram još da odmaram. Razumem da su se plašili jer sam u poslednje dve godine bio često povređen, ali i posle Liona mi nisu dali odobrenje da igram još dva puta. Da sam bio u boljoj fizičkoj kondiciji, sigurno bih odigrao bolju utakmicu protiv Borusije", rekao je Nejmar. Trener PSŽ-a Tomas Tuhel kaže kako se ne kaje zbog toga što nije dao Nejmaru da igra. "Ne kajem se zbog odluka koje sam doneo. Svako sa strane misli da može biti trener, a to nije nimalo lako. Donosio sam odluke koje sam smatrao da su ispravne", poručio je Tuhel.

Kurir sport

Kurir