BRUTALNA IZJAVA SAVE MILOŠEVIĆA: Ubio bih one koje varaju u fudbalu! Ja sam ćutao i TRPEO BOL

Milošević je govorio o kazni koju je UEFA izrekla Mančester sitiju.

Zbog kršenja finansijskog fer-pleja, "građani" su izbačeni iz Evrope na dve sezone.

"Teško mi je to da komentarišem, jer ne znam detalje. Ukoliko je Siti zaista prekršio finansijski pravila. a to će pokazati vreme, onda sam za to da budu kažnjeni još žešće, ne samo oni nego bilo ko. Jer smo ovde u Srbiji osetili na svojoj koži te kazne kada je u pitanju finansijski fer-plej UEFA i FIFA i ne znam zašto bi neko drugi bio povlašćen", rekao je Savo.

Trener crno-belih kaže da bi bio surov u kažnjavanju svakoga ko vara.

"Surov sam kad su te stvari u pitanju. Ako ostvarujete prednost u odnosu na rivale, a da to nije dozvoljeno, recimo doping, ili dogovori, ono što smo imali u Italiji pre 5-6 godina, u tom slučaju sam za kazne, gde bih bio daleko suroviji, jer ja sam 17 godina bio profesionalac i nisam aspirin popio, već sam ćutao i trpeo bol, ako neko drugi to ne poštuje, ja sam u stanju da ga ubijem. Ono što FIFA i UEFA daje za kazne, ja bih bio mnogo suroviji", završio je Savo Milošević.

