PONOVO SE OGLASIO SRBIN KOJI BI DA IGRA ZA TZV. KOSOVO: Bar neko ceni moj rad!

Nakon što je ova vest zapalila region, na društevnim mrežama pojavili su se razni komentari uvredljive prirode koji nisu značajnije uticali na samog Ivića, koji kako samo kaže, želi samo da igra fudbal.

- Pritisak je veliki, ali ja sve to gledam sportski, kroz fudbal. Želim da napredujem što ću pokazati na terenu i videće se sve. Neko svakako ceni moj rad, a što se tiče politike, uopšte me ne dotiču komentari, razne smicalice. Ja samo želim da napredujem, da igram fudbal i to je to - rekao je Ivić za N1.

Isto to žele i Ilijini roditelji, uprkos tome što je njegova majka Tanja ostala bez posla. Za Glas Amerike ona kaže da je zvaničan razlog za otkaz u kulturno-prosvetnom centru u Gračanici, koji funkcioniše u sistemu Srbije - tehnološki višak. Nezvanično joj je, dodaje, rečeno da je razlog upravo poziv njenom sinu da nastupi u reprezentaciji Kosova.

- Malo mi je teško stvarno da pričam o ovome, ali smatram da ništa nismo pogrešili. Zaista ništa. Jer kada mogu pojedini ljudi da rade u institucijama svim kosovskim, počevši od poslanika, pa nadalje do najnižih instanci, smatram da nismo zaista ništa pogrešili i da želimo da pružimo maksimalnu podršku. Ovo je sport, ovo nije politika - izjavila je Tanja Ivić za Glas Amerike.

Sportski direktor prištinskog kluba Fljamurtari Arbnor Morina objašnjava da je za Ivića taj klub bio logičan izbor jer je u njemu počeo da igra kao dete, da bi potpisao profesionalni ugovor i stigao do prvog tima.

- Momci su ga prihvatili odlično i treba biti iskren i reći da je i on dosta vaspitan momak, ali mislim da uplitanje politike u sport je nešto što ne bi trebalo da se desi. Niko nema pravo da bilo koga sputava u svom razvoju i svojim snovima - kaže direktor Fljamurtarija.

