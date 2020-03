MORAMO DA POBEDIMO! Ben: Motivišu me velike utakmice!

Najbolji strelac Crvene zvezde u ovoj sezoni shvata važnost te utakmice i sa aspekta toga koliko znači navijačima, ali i iz ugla bodovne razlike.

"Znam da moramo da pobedimo u derbiju. To je veoma važan meč za nas. Kad dobiješ derbi, to je neopisiv osećaj. U Beogradu svi pričaju o toj utakmici i nije teško zaključiti koliko je taj meč važan. Ako pobedimo, imaćemo 14 bodova prednosti, što je velika zaliha. Naravno, trka neće biti gotova, ali ćemo biti korak bliže tituli", počeo je razgovor Ben.

Pogodio je protiv Vojvodine, a potom i protiv Inđije. U seriji je Ben, a voleo bi da se ona nastavi i danas.

" Svako želi da postigne gol u derbiju, a daću sve od sebe da to učinim i pomognem timu. Volim da igram velike utakmice, sa mnogo pritiska, to me dodatno motiviše. U takvim mečevima se uvek trudim da postignem gol, ali prevashodno da budem u službi ekipe. Voleo bih da budu pune tribine. Kada je Marakana ispunjena, to je neverovatno. Nadam se tome i naravno pobedi."

Fudbaler iz Komora nije nastupio u prvom ovosezonskom derbiju, ali smatra da je ovaj derbi revanš za poraz koji je naš tim doživeo tada.

"Od kad sam došao izgubio sam samo jedan derbi i to u finalu Kupa i bio sam veoma besan zbog toga. Prvi ovosezonski nisam ni igrao, ali znam koji je bio rezultat. Za mene će ovo svakako biti revanš. Daću sve od sebe da pobedimo."

Ben kao jedan od iskusnijih u timu, ne beži od mentorske uloge mlađim igračima.

"Mi iskusniji preuzimamo pritisak na sebe. Imam ulogu da pomažem mladim igračima da budu opušteni na terenu i da pokažu svoj kvalitet. Videli ste u prethodne dve utakmice da su dobro igrali i da su veoma talentovani. Nadam se da će nastaviti tako. U derbiju treba da odigraju najbolje što umeju i sve će biti u redu."

Osvrnuo se Ben i na prekide koje redovno izvodi, kao i na udarce sa bele tačke i istakao da će preuzeti odgovornost ukoliko bude bilo potrebno, uprkos tome što je promašio jedanaesterac protiv Čukaričkog.

"Nije mi problem ponovo da šutnem. Ako trener Stanković odluči da ja treba da budem izvođač, sa zadovoljstvom ću preuzeti odgovornost. Što se tiče slobodnih udaraca, moraću više da ih vežbam na treninzima. Nisam imao ni mnogo prilika ove sezone iz prekida, ali može to bolje i siguran sam da ću uskoro pogoditi mrežu."

Nakon što je pogodio protiv Inđije, Ben se nalazi na koti od 11 postignutih golova čime se izjednačio sa Lukićem (TSC), Petkovićem (Javor) i Sadikom (Partizan).

"Voleo bih da budem najbolji strelac lige. Od kad sam došao ovde, često postižem golove, a nisam imao priliku da ponesem tu laskavu titulu", ističe Ben.

Kurir sport

Kurir