AJAKS ČEKA ZVEZDU: Crveno-beli biseri samouvereni pred okršaj sa Dancima u Ligi šampiona

Izabranici Slavoljuba Đorđevića će pred sobom imati još jedan težak izazov, kome će pristupiti sa verom u sebe.

Najbolji asistent Zvezde je napadač Ilija Babić. Fudbaler rođen 2002. godine očekuje sjajnu podršku sa tribina stadiona na Voždovcu.

- Očekuje nas možda i najteža utakmica do sad, jer je Midtjiland odlična ekipa. Svako od nas treba da da maksimum kako bi ostvarili prolazak dalje. Recept za to je da igramo timski, kao i do sada i da uđemo u meč bez straha. Očekujemo dobru atmosferu i lep fudbal. Nadam se da će tribine biti pune i da će navijači biti naš 12. igrač - istakao je Babić.

Komandant odbrane omladinske selekcije Srbije, Aleksandar Lukić, očekuje težak meč, ali veruje u svoje saigrače.

- Biće teško. Midtjiland nije zvučno ime, ali je odlična ekipa. Imaju dobre pojedince, ali i timski su sjajni. Sve utakmice Lige šampiona su teške, ali volimo da ih igramo i da odmeravamo snage sa najboljim juniorskim ekipama u Evropi. Daćemo sve od sebe da budemo pravi protiv Midtjilanda i da obezbedimo prolazak dalje - rekao je Lukić.

Ukoliko crveno-beli eliminišu danskog prvaka, u četvrtifinalu će igrati sa Ajaksom, koji je danas pobedio Atletiko Madrid boljim izvođenjem penala (6:5), jer prethodno nije bilo golova. I taj meč je prilikom žreba određen da se igra u Beogradu, a mogući termini su 17. ili 18. mart. Polufinala i finale će se igrati na završnom turniru od 17. do 20. aprila u Nionu.

