KORONA UBILA SPORT! Gubici se mere milijardama €! VIRIS PARALISAO SVE (FOTO)

Odloženo, odloženo, odloženo... Reč koja postaje sve učestalija kad je u pitanju svetski sport. Broj manifestacija koji se nije održao u predviđenom terminu zbog koronavirusa raste iz sata u sat. Sport je, nažalost, stao!

Premijer liga bez navijača, Liga šampiona pred praznim tribinama, NBA liga bez svedoka, trke Formule 1 i Moto GP na pustim stazama, tenis gotovo ukinut, sport u brojnim zemljama stavljen pod katanac - sve ovo bile su jučerašnje sportske vesti širom sveta. Da, nažalost, sport je pred kolapsom. Ne zna se šta je gore, da l‘ to odlaganje mečeva ili igra u sablasnoj atmosferi. Večerašnji meč Lige šampiona Valensija i Atalanta igra se za duhove. Sutra će možda i PSŽ i Dortmund ponovi to isto. Sledeće nedelje Barsa i Napoli. Neke države su pak ukinule sport. To zvuči potpuno jezivo. U Švajcarskoj već deset dana sport ne postoji. Nema, katanac. Da ne govorimo o Kini, Koreji, Japanu, Iranu...

Samo jedno kolo pred praznim tribinama u italijanskoj fudbalskoj ligi donosi minus od preko 30 miliona evra! Reč je o novcu od prodaje ulaznica, reklama i svega ostalog na stadionima. Odlaganje trke Formule 1 odnosi gotovo 100 miliona evra prihoda od TV prava, sponzora ulaznica. Šta tek reći o Premijer ligi ili NBA, koliko bi tek tu bili u minusu ako se mečevi ne bi igrali pred gledaocima? Teniski turnir se takođe odlažu. Tako Indijan Vels neće podeliti 20 miliona dolara nagradnog fonda.

Smešno i tužno Kristijano Ronaldo pozdravljao duhove Kristijano Ronaldo navikao je na ogromnu pažnju medija i fanova na svakom koraku. Koronavirus je i to ukinuo. Naime, posle meča Juventus - Inter prva zvezda domaćeg tima izašla je sa stadiona u na putu do autobusa uvek stoji veliki broj ljudi koji pruža ruku kako bi im Kristijano „bacio pet“. Juče nije bilo tih ljudi, ali je Ronaldo uredno išao i pružao ruku kao da se pozdravlja sa fanovima. Pozdrav uprazno, ali uz osmeh. foto: AP

Poljski klub Kakva Ironija: Korona igra i gubi redom! Zbog korone stao je dobar deo svetskog sporta, a Korona pak nesmetano igra svoje mečeve. Poljski klub koji nosi ime kao virus koji je zahvatio svet ne oseća posledice „svoga imena“. Zanimljivo, za Koronu igraju čak četvorica Srba - Nemanja Miletić, Ognjen Gnjatić, Milan Radin i Bojan Čečarić. Još nešto zanimljivo - otkako je počeo koronavirus, Korona nije zabeležila ni jednu jednu pobedu. Sve sami porazi i poneki remi.

Ovo je ODLOŽENO Sva sportska takmičenja u Kini

Sva sportska takmičenja u Švajcarskoj

Sva fudbalske i košarkaške lige u Japanu

Sva sportska takmičenja u Iranu

Sva sportska takmičenja u jednom delu Italije

Teniski turnir u Indijan Velsu

Svetsko prvenstvu u atletici

Maraton u Parizu

Maraton u Rimu

Maraton u Los Anđelesu

Maraton u Jerusalimu

Sajam automobila u Ženevi

Moto GP trke

Utakmice francuske lige u fudbalu

Utakmice italijanske lige u fudbalu

Utakmice marokanske lige u fudbalu

Utakmice danske lige u fudbalu

Sva fudbalska takmičenja u Južnoj Koreji

Sva sportska takmičenja u Tajlandu

Predolimpijski turnir u basketu u Novom Sadu

Sva sportska takmičenja u Albaniji

Utakmice azijske LŠ u fudbalu

Utakmice azijske ABL u košarci

Regionalna ALPS liga u hokeju

BEZ GLEDALACA Utakmice Lige Evrope u fudbalu

Utakmice Lige šampiona u fudbalu

Formula 1 Trka u Bahreinu

Sva sportska takmičenja u Grčkoj

Sva sportska takmičenja u Rumuniji

Sva sportska takmičenja u Italiji

Sva sportska takmičenja u Makedoniji

Košarkaški mečevi u Evroligi

Košarkaški mečevi u Evrokupu

Utakmice ABA lige u košarci

Dejvis kup mečevi u tenisu

Afrička liga u košarci

Miloš Bjelinić

Kurir