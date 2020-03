BOLEST ME UPLAŠILA, IZGUBIO SAM 4,6 KG ZA 12 DANA: Luka lečio povredu, pa zardio VIRUS

Luka Milivojević se vratio na teren i odigrao 20 minuta za Kristal palas u pobedi nad Votfordom (1:0). Kapiten „orlova“ sa Selherst parka uz kratke prekide bio je odsutan iz startne postave skoro mesec dana zbog povrede i virusa.

Zadnji vezni srpske fudbalske reprezentacije nije igrao za Kristal palas protiv Arsenala, Mančester sitija i Sautemptona. Vratio se u ekipu protiv Šefilda i Evertona, da bi propustio meč s Njukaslom, a duel s Brajtonom odgledao s klupe.

Igrao 20 minuta

- Bio sam bolestan prethodnih nekoliko nedelja. Izgubio sam 4,6 kilograma za 12 dana! Bio je to jako težak period za mene. Uspeo sam radeći u teretani da vratim deo kilaže, ali nije lako vratiti se na staru težinu - rekao je Luka Milivojević za engleske medije ne krijući da se malo uplašio, a potom dodao:

- Najvažnije je da sam sad ponovo zdrav i potpuno spreman. Treniram sa 100 odsto mogućnosti i srećan sam što sam se vratio na teren, da pomognem ekipi.

Bitna pobeda

Kristal palas zauzima 11. poziciju u Premijer ligi, a na tri poslednje utakmice upisali su tri minimalne pobede od 1:0 i na četiri boda je od pozicije koja vodi u Ligu Evrope.

- Tri trijumfa u nizu, i to bez primljenog gola - to je sjajna stvar. Svaki tim na svetu bi poželeo da može da ostvari takav skor. Srećni smo što već sada imamo 39 bodova. To je velika stvar za nas. Pre početka sezone cilj nam je bio da završimo sezonu među prvih deset ekipa - poručio je Luka Milivojević.

Kapiten i zaštitnik Branio Zahu kao brata Luka Milivojević na terenu je poznat kao besprekoran borac, ali i fudbaler koji će uvek zaštiti svoje saigrače. Tako je bilo i u subotu, kada je uleteo u klinč sa igračima Votforda kako bi odbranio Vilfreda Zahu. - Ne samo ja već svako od nas želi da zaštiti svog saigrača. Nekad sam i ja u nevolji, ali uglavnom je to Vilfred. Moramo takve stvari da radimo, da bismo ostali ujedinjeni i da bismo pomagali jedan drugom. Vilfred je jedan od naših najboljih igrača i stalno ga tuku, ali mi smo tu da mu pomažemo - objasnio je Luka Milivojević.

