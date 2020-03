SPECIFIČNO BEZ PUBLIKE! Batak: Potrebna nam je pobeda, tabela na neće zavarati!

Odlukom Vlade Republike Srbije na utakmicama Superlige Srbije neće biti dozvoljeno prisustvo gledalaca na tribinama, zbog opasnosti od širenja koronavirusa, pa će tako i kapije stadiona Čair biti zaključane za ovaj susret.

Radnički u ovaj meč ulazi kao šestoplasirani na tabeli sa 39 osvojenih bodova, dok je Mačva na poslednjem 16. mestu sa 13 bodova.

Duel protiv ekipe iz Šapca je na redovnoj konferenciji za medije najavio šef stručnog štaba Radničkog Radoslav Batak.

"Pred nama je teška utakmica i ozbiljan protivnik. Mi smo u prošlom kolu protiv Partizana pokazali napredak, odigrali smo taktički dobar meč, ali moramo biti puno keativniji u fazi napada. Što se tiče odluke da se igra bez publike, mi to moramo da poštujemo i da se prilagodimo. Naravno da će biti drugačije, specifični su to uslovi, ali mi smo profesonalci i moramo da radimo svoj posao. Videli ste kakvu su utakmicu pre neki dan odigrali Valensija i Atalanta u Ligi šampiona bez publike i njihov odnos prema obavezama treba da nam bude primer. Nama je sutra potrebna pobeda kako bi ispunili naše ciljeve i daćemo sve od sebe da do nje i dođemo. Temeljno smo se pripremali prethosnih dana i sve je podređemo osvajanju tri boda. Neće nas zavarati pozicija Mačve na tabeli, to je ekipa koja ima kvalitet i kojoj su bodovi potrebni. Bićemo na maksimumu i od prvog minuta ćemo ih napasti- rekao je Batak.

Radnički će, za razliku od meča sa Partizanom, biti kompletan protiv Mačve.

-Kojić, Maslać i Milosavljević su se oporavili od povreda i biće u konkurenciji za startnu postavu. Ekipa koja je igrala protiv Partizana je opravdala očekivanja, a sa ovom trojicom bićemo još jači i imaćemo puno više opcija- istakao je Batak.

Trener Radničkog dobio je pohvale sportske javnosti u Nišu za svoj dosadašnji rad u klubu.

-Pohvale prijaju, ali mi još ništa nismo uradili. Neke prethodne partije su samo obaveza više da se mobilišemo, da budemo još bolji i da pokušamo da ostvarimo svih pet pobeda do kraja regularnog dela sezone. Još jednom ponavljam da sam zadovoljan igrom u defanzivi i na sredini terena, ali neke stvari u napadu ćemo morati da poboljšamo. Na kraju krajeva, fudbal se igra zbog golova- završio je Radoslav Batak.

