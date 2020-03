LJUDI UMIRU, A VI ŠUTIRATE TOALET PAPIR: Slavni Brazilac ŽESTOKO OPLEO po fudbalerima: Skreću pažnju BESMISLICAMA!

Vídeo- Preferi a tampinha de garrafa ao invés do 🧻- Real ou Fake ? Se conseguir gravar esse #desafio me marca !! 🇧🇷👑 #orei _ Real or Fake? If you record this #challenge tag me !! 👑 #theking

A post shared by falcao12oficial (@falcao12oficial) on Mar 19, 2020 at 6:48pm PDT