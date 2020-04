KAKVA BI TO TEK TIMČINA BILA! Džajić: Da nisam žurio na more, BOBAN bi igrao za ZVEZDU!

Fudbalska istorija Hrvatske, Srbije i Jugoslavije u leto 1987. promenila je neverovatno pogrešna procena Ćire Blaževića i brza reakcija Crvene zvezde koja je potom usledila.

Međutim, gotovo je nepoznato kako je malo nedostajalo da Zvezda tada Dinamu uzme ne samo Roberta Prosinečkog, nego i drugog mladog fenomena.

Dragan Džajić, legendarni fudbaler crveno-belih i treća Zvezdina zvezda, a 80-ih direktor i glavni operativac kluba, glavni arhitekta tima koji je 1991. postao prvak Evrope tvrdi kako se Zvezdinoj "atomskoj navali", najjačoj i najboljoj ofanzivnoj liniji u istoriji jugoslovenskog fudbala, zamalo pridružilo još jedno dete Dinama, Zvomimir Boban.

foto: Crvenazvezdafk.com

Na kraju sezone 1986./1987., u kojoj je 18-godišnji Prosinečki za Dinamo debitovao golčinom protiv Željezničara, njegov otac Đuro tražio je od kluba da mu sin dobije profesionalni ugovor.

Trener Ćiro Blažević oterao ga je uz reči da će pojesti svoju trenersku diplomu ako njegov sin postane dobar fudbaler.

Đuro je na to Robija stavio u auto i odveo u Beograd, gde je Džajića i trenera Vasovića zamolio da njegovog sina prime na probu.

"S loptom je izvodio takva čuda da sam, pola u šali, a pola u zbilji, šefu osiguranja na stadionu rekao da zaključa sve izlaze s Marakane da tom malom slučajno ne bi palo na pamet otići, a da ne potpiše ugovor ili da se ovi u Dinamu ne sete koga su nam pustili i dođu po njega. Odmah sam nazvao Zvezdinog advokata, koji mi je rekao da Dinamo ne samo da nam ne može praviti nikakve probleme oko Prosinečkog, nego i da ako ga angažujemo, njima nismo dužni nikakvu odštetu zato što Robi s Dinamom nije imao profesionalni ugovor. Odmah nakon treninga seo sam s Đurom i za manje od pet minuta dogovorio Robijev potpis za Zvezdu."

Prosinečki je za četiri godine Zvezdu vodio do tri jugoslovenske i jedne evropske titule.

Dinamo za to vreme nije osvojio ništa

Prosinečki je sa Šukerom i Bobanom vodio je Jugoslaviju u Čileu do titule juniorskog prvaka sveta.

Iz Zvezde je otišao Real, za tada fantastičnih 450 miliona pezeta.

foto: Profimedia, Starsport©

Zatim je Džajić otkrio tajnu o najvećem neostvarenom transferu u istorijI jugoslovenskog fudbala

"To leto sam, osim Prosinečkog, iz Dinama mogao dovesti i Zvonimira Bobana. Malo je nedostajalo da realizujem i taj transfer. Dogovarao sam to s njegovim ocem Marinkom i samo da nisam žurio na more, Boban bi igrao na Marakani.

