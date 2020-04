HIT IZJAVA VELJKA SIMIĆA: Zbunjuje me ovaj višak slobodnog vremena!

"Moram priznati da mi je ovo dosta čudna situacija. U fudbalu sam od malena i navikao sam da mnogo treniram, da igram utakmice, putujem na gostovanja, kao i da provodim vreme u karantinu, tako da me je ovaj višak slobodnog vremena malo zbunjuje", rekao je Simić za klupski sajt.

"Medjutim, znači mi što provodim vreme sa porodicom, to mi takodje i veoma prija jer nemam mnogo vremena u toku sezone da se družim toliko sa njima. Uglavnom čitam knjige, gledam filmove i serije, pokušavam da prekratim vreme. Naravno, treniram koliko god je moguće, ali iskreno je za mene ovo čudna situacija", dodao je on.

Simić, kao i njegovi saigrači, trenira u karantinu kako bi se u što boljoj formi vratio na teren posle pauze izazvane pandemijom korona virusa.

"Generalno ne možemo da uradimo mnogo. Ono što jeste do nas, to je da ostanemo u maksimalno mogućnoj fizičkoj formi, da probamo da zadržimo telesnu težinu onako kako bi trebalo. Svi, naravno, jedva čekamo da počnu pravi, grupni, treninzi na terenu, jer je to ipak ono pravo. Nedostaje nam rad s loptom ali ćemo bar ovim radom kod kuće lakše moći da se vratimo grupnim treninzima", rekao je Simić.

Po njegovim rečima, ova pauza i nije došla u nekom dobrom momentu, ali je istakao da ne sumnja da će se crveno-beli vratiti "još bolji, još jači".

"Nije baš najlaški period za nas fudbalere. Generalno, profesionalni sportisti nisu navikli na ovako specifično vreme gde imamo manjak treninga, a naročito ekipnog rada. Medjutim, moramo se prilagoditi i izguramo ovu situaciju. Najvažnije je da budemo odgovorni, a mislim da će biti vremena na pretek i za utakmice, ali i za nove uspehe koje ćemo, verujem, redjati", rekao je on.

Navijačma je poručio da ostanu kod kuće.

"Teško je, ali pokazali smo smo mnogo puta da smo jači od mnogih protivnika, neka bude i sada tako. Želim da im kažem da se, posle ove pauze, vidimo svi na Marakani, i da se radujemo novim pobedama", rekao je Simić.

Kurir sport

Kurir