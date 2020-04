ZVEZDA MI JE NAJVEĆA LJUBAV! Konatar: Jedva čekam da debitujem!

Trenira marljivo kao i svi saigrači i jedva čeka da se ukine vanredno stanje pa da ekipa ponovo bude na okupu i počne da se prirpema za utakmice, koje nestrpljivo iščekuje.

"Po prestanku normalnog režima rada pre skoro mesec dana, dobili smo plan i program treninga tako da nam to mnogo znači. Siguran sam da svi igrači to maksimalno poštuju i iskreno treninzi nisu laki, ali moramo biti svesni koliko je bitno da to odradimo kako treba. Svi smo se, naravno, uželeli lopte i rada sa njom. Sve potrebne informacije dobijamo od stručnog štaba, imamo grupe na društvenim mrežama gde možemo da pitamo ukoliko imamo neke nejasnoće. Jedva čekamo da se vratimo na teren jer je mnogo kvalitetniji grupni rad",počeo je Konatar.

Dane u izolaciji provodi u krugu proodice.

"Svakako čim završimo program treninga koji odrađujemo svakog dana, ostaje nam mnogo slobodnog vremena. Trudim se da ga najviše provodim sa porodicom. Uglavnom se to svodi na gledanje serija, filmova. Bitno je da svi mi imamo svest o ovoj situaciji kako bi se što pre vratimo na teren. Takođe, često se čujem i sa saigračima, naročito sa Željkom Gavrićem i Veljko Nikolićem. Mi mlađi smo željni fudbala i jedva čekamo da se vratimo na teren."

Jedan od najmlađih u timu Dejana Stankovića ističe i da je saradnja sa starijim fudbalerima sjajna.

"Mnogo nam znače saveti starijih saigrača. Saradnja sa njima je fenomenalna na treninzima. Svi oni su često tu da nam pomognu u svim segmentima, često se čujemo i preko društvenih mreža. Kapiten Milan Borjan nam je svima rekao da uvek možemo da računamo na njega. Mislim da ćemo iz ovog izađi još jači i motivisaniji iz svega ovog. Treba da pokažemo kakav smo tim i da se psihički vratimo još bolji na teren. Sada su krenule i te akcije pomoći građanima i tu pokazujemo koliko je Zvezda ustvari veliki klub i dajemo primer drugima."

Ljubav prema Zvezdi su mu usadili ukućani, kaže mladi levi bek koji je u Crvenu zvezdu stigao 2009. godine,

"Svi u mojoj porodici navijaju za Zvezdu. Davno sam došao u Crvenu zvezdu, posle 11 godina ništa se nije promenilo, ljubav prema crveno-beloj boji je uvek najveća. Mislim da imam ozbiljan staž u klubu i nadam se da ću još dugo nositi crveno-beli dres. Prošlog leta sam bio po prvi put sa prvim timom na pripremama, posle toga sam još jednu polusezonu odigrao u Grafičaru. Zimus je stigla nagrada, priključen sam prvom timu Crvene zvezde i jako sam srećan zbog toga. Jedva čekam da debitujem u takmičarskim mečevima."

Momak koji je svoj put gradio i kroz razvojni tim crveno-belih ne krije da je to za njega bila velika škola kao i da svi fudbaleri u Grafičaru moraju da iskoriste tu priliku.

Takođe, Konatar je sa Grafičarom uspeo da izbori plasman u Prvu ligu Srbije, a u jesenjem delu šamopiona beležio je sjajne igre u ljubičastom dresu.

" Svaki igrač koji se trenutno nalazi u Grafičaru treba da zna koliko je bitno da maksimalno iskoristi priliku koja mu je pružena. Imaju primer upravo u meni, kao i Željku Gavriću i Veljku Nikoliću. Vidi se koliko je nama to veoma značilo, i možda glavna prekretnica ka prvom timu Crvene zvezde. Lep period sam proveo tamo, ljudi su veoma posvećeni počev od trenera Milije Žižića, i upravo zato beleže odlične rezultate", podvukao je levi bek Crvene zvezde, Marko Konatar.

