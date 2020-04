MRZEO SAM DA DELIM SOBU SA BEKAMOM: Geri Nevil posle mnogo godina otkrio u čemu se to nije slagao sa cimerom (FOTO)

Igrali su zajedno 11 godina, jedan drugom kumovali na svadbi i čak ušli u biznis zajedno, ali su baš imali problema kada su delili hotelsku sobu.

"Imali smo dva velika problema. Ja sam išao u krevet u devet sati, ustajao sam u pet. Beks bi ostao budan do 11 i želeo da spava do osam. Dakle, on je mene sprečavao da spavam uveče, a obrnuto je bilo ujutru", otkrio je Nevil za Skaj sport.

"Takođe, Bekam je najurednija osoba na svetu. Kad uđe u sobu, zapali njegove sveće, namesti slike, sve mora da stoji perfektno. Ja bih sve samo pobacao na sve strane, uvek bih pričao, uvek bih se nešto raspravljao, a on je potpuno drugačiji. Slušao bi muziku, tražio bi svoj mir - potpuno drugačija osoba od mene", otkrio je Geri Nevil.

