RIO FERDINAND OTKRIO: Svi su bežali od Vidića, osim jednog napadača! On je jedini na svetu mučio Nemanju

Čuveni engleski defanzivac otkrio ko je igrač s kojim naš internacionalac nikako nije mogao da izađe na kraj.

- Neki napadači su duele sa nama izbegavali bežanjem na krilne pozicije, ali u karijeri se uvek nađe taj jedan fudbaler koji ti ne odgovara. Možda nije najbolji napadač na svetu, ali njegov stil igre ti ne odgovara i on ti stalno pravi velike probleme na terenu. Za Vidića je to bio Fernando Tores i on je verovatno jedini fudbaler na svetu koji je konstantno mučio Nemanju - otkrio je Ferdinand.

Vidić je čuvao Toresa kada je Junajted igrao sa Liverpulom i Čelsijem, a Španac je na 13 utakmica postigao četiri gola i imao dve asistencije.

Gojko Filipović / Kurir sport

Kurir