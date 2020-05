ALEKSANDAR VESELINOVIĆ JASAN: Stav Čukaričkog je da se prvenstvo igra do kraja!

Radilo se u tri grupe, sa po devet igrača na tri odvojene trenažne jedinice. Igračima je pri dolasku na teren izmerena telesna temperatura, a za to je bio zadužen fizioterapeut Branislav Đukić. Uoči početka treninga medijima se obratio šef stručnog štaba Aleksandar Veselinović.

- Želim pre svega predstavnicima medija i celokupnoj fudbalskoj javnosti dobro zdravlje i da nam svima ovo bude prvo, jedino i nikad ponovljeno iskustvo koje smo doživeli. Zaista je jedna neprijatna situacija iza nas. Skoro dva meseca se nismo ni viđali, ni okupljali, ni igrali, mi koji smo 40-tak godina u profesionalnom fudbalu. Ovo je za nas totalno nova situacija. Uspevali smo da održavamo kontakt između sebe, i u stručnom štabu i sa igračima, da napravimo individualni program. Naravno, to je sve daleko od nekog ozbiljnog rada i procesa koji odgovara savremenom i profesionalnom fudbalu.

Koliko su igrači spremni u ovom momentu, i koliko će im vremena biti potrebno da dostignu takmičarski nivo?

- Danas je, mogu tako da kažem, novi početak. Okupljamo se poštujući sve preporuke državnih organa, radimo u grupama. Ovo je novo iskustvo za sve nas, čak i za mene posle 20 godina trenerske karijere. Biće interesantno videti kako će sve izgledati – kazao je Veselinović, koji je potom nastavio:

- Mi u ovom momentu niti sami igrači, ne znamo na kom smo trenutno nivou. Ono što je sigurno, verujem u naše momke koji su mladi i ambiciozni, da su se u potpunosti pridržavali preporuka koje smo im davali. Naravno, individualno su radili svakodnevno. Imali su nedeljne cikluse rada, uz neka trčanja dok je to bilo moguće, kao i zajedničke treninge preko aplikacije „Zum“. Ovih nekoliko treninga će nam koristiti da ih polako uvodimo u rad, da vidimo kako reaguju na sve to, sprovešćemo testiranja i videćemo na kom su nivou u ovom momentu.

U instrukcijama Vlade Republike Srbije za otpočinjanje trenažnog procesa u primeni mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19, između ostalog potrebno je izbegavati kontakt među igračima. Jasno je da će fudbalske treninge biti teško sprovoditi u obimu na koji su treneri navikli.

- Kazao sam već da je ovo novo iskustvo za nas. Sa jedne strane imamo obavezu da poštujemo preporuke i instrukcije koje smo dobili, sa druge strane specifika grupno organizovanog rada nas usmerava da moramo biti obazrivi. Mnogo je teško sve to organizovati, a da na terenu istovremeno može da bude devet igrača, jedan trener i jedan predstavnik medicinskog dela stručnog štaba. Prvih nekoliko treninga će nam biti najteže, dok se ne uhodamo. Sigurno je da će igračima biti najteže. Prošle nedelje, onog momenta kad je Vlada Republike Srbije donela odluku da može da se trenira na otvorenom, skupili smo se, odradili smo dva treninga individualno, čisto da „osete vazduh“ – kazao je Veselinović.

Svi klubovi su prethodnih dana dobili zahtev za izjašnjenje u vezi sa nastavkom takmičenja u Super ligi Srbije. Svoje mišljenje izneo je i šef stručnog štaba FK Čukarički Aleksandar Veselinović.

- Imao sam razgovor sa vlasnikom kluba Draganom Obradovićem. Stav kluba i moj lični je da nešto što počne po jednim pravilima, i ako se prekine zbog više sile, jedino je ispravno rešenje da se to takmičenje završi po pravilima po kojima je počelo. Sve drugo je improvizacija. Zbog čega? Uvek treba dati objašnjenje nekog stava. Kao prvo, zbog pravila koja moraju da se poštuju. Drugo, preporuka je UEFA da se negde do 25. jula završe nacionalna prvenstva. Još uvek nemamo zvaničnu odluku, ali špekulacije koje se vode su da će pred kraj maja biti nastavljeno naše prvenstvo. U tom slučaju imamo sasvim dovoljno vremena da četiri kola, a potom i plej-of i plej-aut završimo – istakao je Veselinović, koji je potom dao jasnu argumentaciju za takvo mišljenje:

- Znate da se u normalnim uslovima plej-of se završava u pet nedelja, i tada se igra na svakih pet dana u proseku. Tu nema nikakve izmene. Bilo koji drugi argument, da nema vremena, ne pije vodu. Takođe, svi oni koji se profesionalno i malo ozbiljnije bave trenažnim procesom, znaju da je nenormalno da se pripreme sprovode tri puta u šest meseci. Sa fizičkog, zdravstvenog i psihiloškog aspekta, u slučaju da igramo četiri kola, mi imamo troje pripreme, zimske, ove sad i na kraju jula za početak novog prvenstva.

Dao je potom Veselinović još nekoliko argumenata u prilog tezi da bi bilo najpoštenije da se prvenstvo završi sa igranjem plej-ofa i plej-auta.

- Na kraju, klubovima koji će igrati Evropu, bilo da će to biti Čukarički ili ne, mnogo im više pogoduje ako se prvenstvo igra do kraja jula. Tako će ući iz takmičarskog ritma u evropske okršaje, to je mnogo kvalitetnije i bolje za naše klubove. Govorim ovo iz našeg prošlogodišnjeg iskustva, kad nam je prva zvanična utakmica bila protiv jermenskog Banantsa. I to je bilo direktno sa priprema, a nije nornalno da se tako igra. A te utakmice donose novac. Ovo je razvojna liga, ima mnogo mladih igrača koji treba da se afirmišu. Vidimo najave iz naših najvećih klubova da će biti obavezni ove godine da prodaju po dvojicu-trojicu mladih igrača. Šta je najbolje za njihovu prodaju nego da ih „stavite u izlog“, da igraju u priodu kad je to najbolje, kad vremenski uslovi dozvoljavaju. Tako da je to još jedan argument, zbog popunjavanja klupskih budežta. A biće evidentan pad tržišnih cena igrača zbog čitave situacije. To su sve argumenti koji idu u prilog tezi, a to je stav kluba, da prvenstvo treba završiti onako kako je početo, po jednakim pravilima, da se odigraju još četiri kola, potom i plej-of – zaključio je Veselinović.

Kurir sport

Kurir