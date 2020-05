IVAN ADŽIĆ O 100. DERBIJU Stojkovski kao car, Darko bez straha, sankcije uništile Zvezdu! (FOTO)

Srce svakog navijača Crvene zvezde zaigra na pomen Đurđevdana i 100. derbija odigranog baš na današnji dan pre 25 godina. Čuvena utakmica koju je Zvezda dobila rezultatom 2:1 (0:0) posle velikog preokreta, ostala je zlatnim slovima zapisana u analima srpskog fudbala. Prava sportska svetkovina, nešto što se pamti i pamtiće se.

Ivan Adžić bio je kapiten Crvene zvezde u tom meču protiv Partizana, odigrao je ukupno 25 večitih derbija. Imao je samo 22 godine. Partizan je poveo sa 1:0 preko Nenada Bjekovića Juniora, a preokret je doneo neverovatni Mitko Stojkovski, koji je uz Darka Kovačevića bio junak te epske utakmice.

- Treba se setiti svega što je tada bilo, a prošlo je 25 godina. (smeh) Bilo je najviše gledalaca na Marakani, nikada nije bilo tako. Neverovatna atmosfera, nisam doživeo tako nešto ni pre, ni posle. Definitivno, to je bila najveća utakmica u mojoj karijeri. Posebno što sam bio mlad, a kapiten Crvene zvezde - počeo je razgovor za Kurir Ivan Adžić i nastavio:

- Želeli smo pobedu, bila nam je potrebna. Na kraju smo uspeli. Što bi se reklo, sreća prati hrabre, a mi smo tada bili hrabri, posebno u poslednjih 15 minuta, kada smo posle negativnog rezultata krenuli na sve ili ništa.

Ivan Adžić priseća i najznačajnijih detalja sa 100. večitog derbija. - Presekao nas je gol Nenada Bjekovića, ali smo se vratili uz pomoć publike. Nosili su nas, dali su nam energiju, pevali sve vreme. I mi jednostavno nismo smeli da izgubimo zbog navijača. Kada je sviran penal posle starta nad Stojkovskim i kada je Kovačević dao gol, stadion je eksplodirao. Evo, i sad se naježim kad se setim tih trenutaka. Ruku na srce, Partizan je bio bolji u prvom delu, a mi u drugom.

Kapiten Crvene zvezde iznosi i zanimljiv detalj vezan za Darka Kovačevića. - Darko je bio predviđen da šutira penal, imali smo dogovor za takve situacije, trener Ljupko Petrović ništa nije prepuštao slučaju. Ali, Darko je uzeo odmah loptu i nije je dao bilo kome. Videlo mu se u očima koliko je odlučan i spreman. Nije imao strah, bio je ubeđen da će dati gol. Tako se i desilo, poslao je Pandurovića u jednu, a loptu u drugu stranu.

Drugi gol Crvene zvezde, takođe je izazvao delirijum u publici. - Ma, šta tu ima da se priča! Sećam se da je Darko jako šutirao sa nekih 20 metara i da je lopta odskočila pred njihovim golmanom i da on nije uspeo da je uhvati. Onda se između dva igrača Partizana Stojkovski pojavio kao duh i šutnuo loptu koja je završila u mreži. Erupcija na tribinama... Ma, ludnica!

Ivan Adžić otkriva i jedan zanimljiv detalj vezan za junaka utakmice Mitka Stojkovskog.

- Mitka je gledao jedan veliki klub na toj utakmici i to mu je rečeno pred početak meča. Ali, Ljupko Petrović, taktičar, ga je umesto na mesto levog beka stavio na štopera. Zaboravio sam koji su stranci bili u pitanju, ali kažem vam, radilo se o velikom klubu, bili su ljuti kada su to videli. Na poluvremenu se napustili ložu. A, onda Ljupko u drugih 45 minuta vraća Mitka na levog beka. Stojkovski postaje junak utakmice, nad njim je napravljen penal i sam postiže gol za pobedu. Na kraju je potpisao za Ovijedo i otišao u Španiju. Posle toga je igrao za Štutgart i nažalost kao veoma mlad, mislim da je imao 27 godina završio karijeru, uostalom kao i ja. Eto, Rambo je igrao do svoje 39. (smeh) Sve je to genetika. Imao je Mitko velikih problema sa kolenima posle nekoliko neuspešnih operacija... Došao je kao levi bek u Crvenu zvezdu, vrlo mlad, 1992. godine. On, Miloje i ja smo bili najmlađi u ekipi. Bio je dobar momak, mirniji tip, dosta smo se družili u mladosti...

Crvena zvezda je tada imala sjajnu ekipu. Miloje, Rambo, Darko, Stefanović, Krupni... Samo su neka od imena sjajne startne postave.

- Zadesilo nas je najgore vreme sankcija. Mogli smo mnogo da su nam dozvoli da igramo Evropu. Strašna generacija, koja je posle napravila vrhunske karijere u inostranstvu. Rambo Petković je otišao u Real, Darko i Deki Stefanović u Šefild Venzdej, Goran Đorović u Seltu, Miloje u Anderleht, Nenad Sakić u Sampdoriju, Nebojša Krupniković u Standard... Pa, Radmanović, Živković, Bajčetić, Perović... Ubedljivo smo pobeđivali sve u ligi, vraćali publiku na stadion...

Potom se Zvezdin kapiten prisetio u Evrope i podsetio kako su i zašto crveno-beli iznenađujuće ispali od Ksamaksa.

- Te godine uzeli smo duplu krunu. To je prva sezona kada smo izašli u Evropu posle sankcija. Došao nam je Ksamaks, očekivali smo prolaz i pune tribine. Ali, sedam dana pred utakmicu desila se "Oluja", Srbe su proterali iz Krajine, nikoga u Srbiji nije zanimao fudbal. Na tom meču Mađar Lajoš Detari nam je dao gol, a Marakana je bila bukvalno prazna. Otišli smo u Nojšatel na revanš, bukvalno ih saterali u njihov šesnaesterac, izgazili, igrali "viktorije"... Ali, lopta nije htela u gol. Na kraju je bilo 1:1 i mi smo neslavno završili igranje u Evropi.

Ivan Adžić je u Beogradu, posle ulog sportskog direktora u Crvenoj zvezdi posvetio se menadžerskom poslu, a brine i o karijeri sina Luke.

- Ne volim da opterećujem Luku svojim utakmicama. Nije tajna, pita me mnogo puta o tome kako je bilo u moje vreme, ali mu kažem - stare novine se ne čitaju. Gledam da ga ne opterećujem svojom karijerom, nadam se da će se njemu vratiti sve ono što je meni bilo uskraćeno. Tu je sa mnom u Beogradu, ali trebalo bi uskoro da se vrati u Belgiju i stavi na raspolaganje Anderlehtu sa kojim ima ugovor - zaključio je Luka Adžić.

