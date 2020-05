JOVIĆEVA MAJKA PROGOVORILA O SOFIJI MILOŠEVIĆ: Ja LUKU volim i VOLEĆU SVAKU koja je sa njim!

Ona se u serijalu „Majke šampiona” koji se prikazuje na "TV Arena sport" i između ostalog dotakla se i te teme.

"Kao i svaki mladi čovek ima pravo na svoj privatan život, da bira sebi partnera koga on želi i prosto ne vidim potrebu drugih ljudi da komentarišu. Ja sam sebi birala šta sam htela, on sebi bira, svako sebi bira ono što želi i svako posle živi sa tim. Znači, neko sa strane, i neko ko ga ne zna, ne vidim potrebu da ga toliko komentarišu i da se toliko priča o tome. On je tu da izabere sebi koga hoće, želi i ko mu u tom momentu odgovara. Ja kao majka, koga god on u životu da odabere, ja ću prihvatiti, to je njegov izbor. Ja njega volim i voleću svaku koja je sa njim. E, sada, vreme nosi svoje, šta će se desiti, niko od nas ne zna, ali malo mi je to previše. Prosto mu ne daju da diše, a to njemu stvara dodatni pritisak. Sigurno mu smeta, ali on je svestan da to tako ide, da to tako funkcioniše, objasnila je Svetlana Jović

Kurir sport / Arena sport

