30 GODINA HORORA: Real UKLET za SRBE! Sunovrat svih naših fudbalera u kraljevskom klubu!

U svim klubovima sveta mogu, ali u Realu...

Srpski fudbaleri i kraljevski klub nikako ne mogu da se pronađu. I pre Luke Jovića svi naši igrači koji su bili u Madridu, nisu uspeli!

Šta se to dešava na relaciji najveći klub na svetu i naši fudbaleri. Sam početak priče i nije naslućivao da će se tri decenije kasnije pričati o sunovratu Srba u Realu.

Milan Janković otišao je iz Crvene zvezde u Madrid, odigrao je kompletnu sezonu i tu se završila njegova priča kod kralja. U toj sezoni odigrao je 38 mečeva i na taj način postao je Srbin sa najviše mečeva u dresu Reala.

Sledeći naš igrač u prestonici Španije bio je Predrag Spasić. O njihovom učinku najbolje govori podatak da su ga Španci izabrali među 11 najvećih promašaja u istoriji Reala. Navijači kraljevskog kluba upamtili su Spasića po autogolu na meču protiv Barselone.

Ništa nije promenio ni dolazak Dejana Ramba Petkovića. Legendarni as kratko se zadržao u redovima svetskog velikana i došao do brojke od šest utakmica. Debitantski gol nije dočekao, morao je da menja klub.

Do prvenca u dresu Reala zato je došao Perica Ognjenović, ali nažalost to je bilo sve što je on pružio u ovom klubu. Na 22 utakmice samo jednom je pogodio, što je za tada skupo plaćenog napadača bilo premalo...

I kada smo svi pomislili da je transfer Jovića u Madrid označio i kraj sunovrata Srba u Realu, desio se još jedan šamar. Mladog asa je poterao maler za malerom. Prvo poništeni golovi za milimetarskih ofsajda, potom sukub unutar reprezentacije Srbije koji se sigurno odrazio i na njegovu učinak u Realu. Možemo da kažemo da Jović nije ni dobio praktično pravu šansu da veže nekoliko mečeva u kontinuitetu u belom dresu. Na sve to stiglo je ono najgore - povreda.

ovića čeka pauza od najmanje šest nedelja (u lošijem slučaju i do tri meseca), pa je samim tim za njega ova sezona završena. Nažalost, čini se i njegov boravak u Realu.

Povrede u Realu pratile su i Ognjenovića, Petkovića...

SRBI U REALU igrač sezona utakmice učinak Milan Janković 1987/88 38 mečeva 4 gola Predrag Spasić 1990/91 25 mečeva 0 golova Dejan Petković 1995/96 6 mečeva 0 golova Perica Ognjenović 1999/2000 22 meča 1 gol Luka Jović 2019/20 15 mečeva 2 gola

Dosije Jović - život iz filma Šta mu se sve desilo od 2019. do danas * Prelazak u Real Madrid posle fantastične sezone u Ajntrahtu * Postao otac pošto mu je dugogodišnja devojka Anđela Manitašević na svet donela sina Davida * Došlo do razlaza sa Anđelom, a nova izabranica mu je postala Sofija Milošević * U Realu nikako nije mogao da se prilagodi, a nije ni dobio pravu šansu * Sukobio se u reprezentaciji Srbije sa selektorom Tumbakovićem zbog čega nije dobijao poziv za mečeve nacionalnog tima * Postaće uskoro i drugi put otac, pošto je Sofija Milošević u "drugom stanju" * Po povratku u Srbiju prekršio obavezan karantin i zbog toga žestoko osuđen u javnosti, a čega ga i krivična prijava * Povredio stopalo i čega ga pauza do kraja sezone

Udarna vest u Španiji! Povreda Luke Jovića bila je glavna vest na naslovnim stranama velikihšpanskih sportskih listova Marke i Asa. Marka je u prvi plan stavila da se Jović povredio dok je boravio u Srbiji, dok se As odlučio za igru reči. Uz Jovića je stajao naslov "negativno", a uz Lodija iz Atletiko Madrida "pozitivno", jer je on prvi pozitivan fudbaler na korona virus po povratku igrača u klubove

