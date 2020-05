ŽELIMO DUPLU KRUNU! Stanković: Fudbal je svima bitan, jedva smo čekali...

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio je da se sve vreme nadao povratku na teren, mada kako su se odvijale stvari sa korona virusom, nije bio siguran da će se to desiti.

"Iskreno da vam kažžem nisam očekivao, ali sam se nadao. Mislim da su svi kod nas odradili fenomenalan posao da se što pre vratimo u normalu. Fudbal je jedna od bitnijih stvari u našem društvu. Kako fudbal, tako i celokupan sport. Jedva smo čekali da izađemo na teren, radimo u grupama. Očekujemo da se spremimo u tri nedelje", rekao je Stanković.

Kako je naveo za TV Prva, pauza ostavlja trag, rad od kuće nije isti kao rad na terenu.

"Ovo je projekat na dužže staze. Nije samo završetak prvenstva, već se pripremamo za sledeću sezonu kada nas očekuju kvalifikacije za Ligu šampiona. Protiv Rada imamo šansu da matematički osvojimo titulu. Velika stvar za klub, navijače. Pripremimećmo se i za preostale utakmice u Kupu Srbije. Žželimo duplu krunu", rekao je on.

Stanković je dodao da još niko ne zna kako će izgledati fudbal u bliskoj budućnosti zbog testiranja, putovanja, ali da je siguran da će se svi prilagoditi.

Takođe, prokomentarisao je i zdravstveno stanje Siniše Mihajlovića, koji je pobedio leukemiju.

"On je nesalomiv, kakvu glavu ima. On je pobedio sve, ispred svih nas je za koplje. On je pregurao koronavirus u Rimu, zatvoren u stanu, izdržao je sve, vratio se u sportski centar. Srce mi je puno kada sam ga video na terenu", poručio je Zvezdin trener.

Tanjug

Kurir