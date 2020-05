SUPRUGA ZVEZDINE LEGENDE JE PRAVA GRČKA BOGINJA: Eleni Petroulaki je fitnes instruktorka i izgleda BOŽANSTVENO (FOTO)

Nekadašnji napadač Crvene zvezde Ilija Ivić prošle godine postavljen je za sportskog direktora AEK-a iz Atine. On je ovu funkciju imao u dva navrata od 2004. do 2007. godine i od 2008. do 2009. godine.

Ilija Ivić fudbalsku karijeru je počeo u Proleteru iz Zrenjanina,a proslavio se golovima u dresu Crvene zvezde i Olimpijakosa. U karijeri je još nosio dres Torina, Arisa i AEK-a. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je samo jedan meč.

Kao fudbalski funkcioner takođe je imao dosta uspeha. Prvo u AEK-u, a potom i Olimpijakosu. Bio je sportski direktor Crvene zvezde, ali se na toj funkciji nije proslavio i brzo je napustio Beograd.

Njegova supruga Eleni Petroulaki je fitnes istruktorka i veoma je popularna na društvenim mrežama.

Eleni i Ilija roditelji su četiri devojčice.

