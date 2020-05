SADA JE LEUKEMIJA NADRLJALA JER JE DOŠLA KOD SINIŠE! Miha se našalio sa teškom bolešću i NASMEJAO celu naciju!

Borba sa leukemijom bila je glavna tema emisije, a poznavajući Sinišu svi njemu bliski su bili ubeđeni da će njegov karakter i čelična volja pobediti opaku bolest.

Čak je jedan poznati novinar u Italiji rekao, "sad je leukemija nadrljala jer je došla kod Siniše".

foto: Printscreen

"Od prvog momenta sam jedva čekao da se lečim, nijednog momenta nisam sumnjao da ću to da pobedim. Bili su teški momenti, ali nisam sumnjao. Tako sam se ponašao i tako sam razmišljao. Imao sam sreću da sam otišao u bolnicu u Bolonji koja je jedna od najboljih na svetu u lečenju leukemije. Rekao sam im da mi kažu šta treba da se radi i da ću ja sve to da radim. Ali, znajte da ću ja to da pobedim, nema šanse za bilo šta negativno. Za mene je bilo važno da dam svima koji se nalaze u mojoj situaciji primer. Kada se nalaziš u ovakvoj situaciji onda ne treba nikad da izgubiš volju za borbom i za životom," objasnio je Mihajlović u emotivnoj ispovesti.

Kurir sport

Kurir