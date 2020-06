SLIKE SA VEČITOG DERBIJA ODUŠEVILE I ZAPREPASTILE ARGENTINCE: Živela Srbija! Živela Sloboda! Srbi imaju mu.a ...

Surrealistas imágenes en Serbia. 🇷🇸 El clásico entre Partizan y Estrella Roja por el pasaje a la Final de la Copa de dicho país 🏆, dejó la nota de LOCURA ABSOLUTA... 🙃 No hubo ni aislamiento, ni distancia social, ni protocolo. En una nación que tiene más de 12.000 infectados y más de 250 muertos oficiales por coronavirus... Fue una explosión literal 🤦🏻‍♂️ En cuanto a lo deportivo, Partizan ganó 1-0 con un tanto del israelí Bibras Natkho. 🔥

