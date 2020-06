DEKI PRAVI ČISTKU I NE PRAŠTA KAD IGRAČ HOĆE DA SE SVAĐA SA NJIM: Garsija i Pavkov idu iz Zvezde!!!

Ozbiljan remont igračkog kadra desiće se u Crvenoj zvezdi na kraju sezone.

Sasvim je izvesno da će ekipu napustiti Mateo Garsija i Milan Pavkov, ali bi slična sudbina mogla da zadesi Ričmonda Boaćija, Tomanea, Nemanju Milunovića, Veljka Simića, Dušana Jovančića, Aleksu Vukanovića...

foto: Www.crvenazvezdafk.com

Svi nabrojani fudbaleri biće stavljeni na transfer listu, kako bi se na njima zaradilo tokom prelaznog roka i vratio koliko-toliko uloženi novac u njihove transfere ili velike plate koje imaju na Marakani.

foto: Dado Đilas

Titula jeste osvojena, ali igra koju crveno-beli pokazuju u poslednjih nekoliko kola pokazuje da je ekipi potrebna nova krv, pred najvažnije utakmice u sezoni, one u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Trener Dejan Stanković već je obavio razgovore sa Zvezdanom Terzićem i Mitrom Mrkelom, kako o odlascima, ali i dolascima igrača.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Crvena zvezda prošlog leta dovela je Matea Garsiju iz Viljareala za 1.800.000 evra, a posle jedne sezone želi da mu vidi leđa. Argentinac koji je bio strelac vrlo važnog gola protiv Jang Bojsa u Bernu, te pokazao umetnost u kopačkama pogotkom za trijumf protiv Vojvodine u Novom Sadu od zime je u kontraritmu. Frapantan je podatak da Garsija od tri meča sa Partizanom nijednom nije bio u protokolu za utakmicu! Jednostavno, momak ne može da se sastavi sa loptom. Pokušao je Dejan Stanković da ga malo razmrda čestitim sastancima, davajući mu određene savete i dižući samopouzdanje radom na treninzima, ali jednostavno nije išlo.

foto: Www.crvenazvezdafk.com

U prolećnom delu sezone upisao je samo 132 minuta. Premalo za igrača koji ima godišnju platu od 500.000 evra sa tendencijom rasta za narednu godinu. Sasvim je izvesno da će Crvena zvezda morati da prihvati finansijski gubitak na njemu i proda ga u Aris koji je za sada jedini ponudio novac za njega, tačnije 1.200.000 evra i to za 50 odsto njegovog ugovora.

foto: Starsport©

Milan Pavkov ostaće u srcu navijača Crvene zvezde upamćen kao junak trijumfa nad Liverpulom i momak koji je sopstvenom krvlju u Salcburgu i sa čalmom na glavi trasirao put ka Ligi šampiona. Otada se mnogo toga proenilo u životu Pavkova. Od momka koji je bio na margini došao je u centar pažnje javnosti, čak je klub i štampao seriju majica sa njegovim likom. Međutim, od stare slave se ne živi, a to momak iz Begeča nikako ne može da shvati. Zaključno sa utakmicom protiv TSC Milan Pavkov je bez gola tačno 615 minuta. Previše za jednog centarfora. Svedoci smo da je na poslednjim utakmicama više ulazio u konflikt sa protivničkim defanzivcima, nego što je gledao da stvara šanse i postiže golove.

foto: @starport

Vladan Milojević, a potom i Dejan Stanković kod njega nisu uspeli da pobude glad za dodatnim radom i usavršavanjem. Možda je upravo to bio glavni okidač u njegovoj karijeri koji nije želeo da upali. Jer da je bilo tako, onda bi Milan Pavkov sigurno postigao gol protiv Totenhema, kada je iz izgledne situacije sa nekih 11 metara umesto u prazan gol šutirao u golmana "pevaca" Gazanigu koji je već bio na zemlji. Tada je bio 23. minut, a rezultat na semaforu 0:0. Ko zna, možda bi se Zvezdi otvorilo kao protiv Liverpula, a Pavkov bi novim golom englskom klubu definitivno sebi obezbedio odlazak u igu petice. Ovako, ko zna... Plus, ako je verovati pričama sa Marakane, visoki napadač imao je prepirku sa trenerom Stankovićem posle utakmice sa Radnikom. Plus pred put u Sentu na duel sa TSC prijavio je Stankoviću povredu, demonstrirajući nezadovoljstvo što nije igrao u derbiju. Upravo ovi detalji prelomili su kod Dejana Stankovića da ga na leto stavi na transfer listu.

Kurir sport / A. Radonić

Kurir