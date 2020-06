ZA DŽERARDA NEMA DILEME: Jirgen Klop zaslužuje statuu kod Enfilda, on je već sada istinska LEGENDA LIVERPULA

Jednostavno je, čovek koji će Liverpulu doneti titulu u Engleskoj posle 30 godina zaslužio je da za sva vremena ostane na Enfildu, pa Džerad ima sjajno rešenje za to.

foto: Profimedia

- Znam kakav je, skroman i pun poštovanja. On sigurno ne želi da bude u istoj rečenici sa Bilom Šenklijem, Bobom Pajslijem ili Kenijem dalglišom, ali kada pogledate šta je Jirgen uradio nema sumnje da mu je mesto među ikonama našeg kluba - rekao je Džerard za "The Athletic", pa objasnio:

foto: AP

- Ono što treba imati u vidu je da Liveprul nije bio ni blizu najboljeg tima u zemlji, nije bio ni u prva četiri kada ga je Klop preuzeo. A onda je odveo klub do brojnih finala, doneo šestu titulu šapmpiona Evrope, titulu koja se čeka 30 godina... Što se mene tiče, treba ga odmah nagraditi za to! U fudbalu se često dešava da prođu godine pre nego što nečija dostignuća budu cenjena i prepoznata. Znajući vlasnike Liverpula, to se sada neće desiti. Kada nam Klop donese titulu, odmah treba početi sa izgradnjom njegvoe statue na stadionu.

Kurir