PLATILI SU MI DA SLOMIM RONALDINJA Nevrovatna ispovest Argentinca: Udario sam i Maradonu! Posle toga hteo sam da umrem

Argentinac je dao intervju za YouTube kanal "Idols", u kom je govorio o svojoj karijeri.

Otkrio je brojne detalje iz vremena kada je igrao u La Ligi, a oni najzanimljiviji odnose se na to kako zaustaviti Mesija ili Ronaldinja.

"Ako Mesi krene na vas, udarite ga. To je jedino rešenje koje vam preostaje", bio je jasan Kaseres, pa dodao:

"Ponudili su mi 500 hiljada španskih peseta da slomim Ronaldinja. Hteli su da ga izbacim iz utakmice. To je takođe jedini način da se zaustavi. Igrao sam za Seltu, a utakmica je bila u Vigu. Ronaldinjo je krenuo po loptu, a ja sam ga udario s leđa. Pao je, a ja sam mu ponudio ruku i priznao da su mi ponudili pare da ga izbacim iz utakmice. On mi je rekao: "Ako me uhvatiš." Nisam mogao da verujem, šokirao me."

Udario je Maradonu Ispričao je i jednu dogodovštinu s treninga koji je odradio s Argentinom kao mlađi, a koja se tiče velikog Diega Armanda Maradone. foto: Profimedia "Požurio sam da presečem jednu loptu i u vazduhu udario nekoga. Bio je to Maradona! Hteo sam da umrem", rekao je Kaseres.

Kaseras je branio boje Argentine na Svetskom prvenstvu 1994. u SAD-u. Najveći deo svoje karijere proveo je u Španiji igrajući za Seltu, za koju je u periodu od 1998. do 2004. zabeležio 198 nastupa. Bio je član odbrane ekipe iz Viga koja je u Kupu UEFA, u sezoni 2000/2001, eliminisala Crvenu zvezdu (0:1, 5:3).

