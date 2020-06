TRENER ČUKARIČKOM ZA KRAJ SEZONE Veselinović: Već imamo formiran tim za narednu sezonu!

Čukarički je utakmicom protiv Mačve završio sezonu, koja je bila specifična, verovatno kao ni jedna pre. Na terenu je protiv Šapčana, računajući i izmene, bilo čak 12 igrača mlađih od 21 godine, od toga gro momaka koji su još u omladinskom stažu. Upravo je taj meč pokazao da je filozofija forsiranja mladih igrača na Banovom brdu ispravna, uz najavu da će talenti u belo-crnom i narednih sezona dobijati priliku u prvom timu, verovatno više nego u bilo kom drugom srpskom klubu.

- Kad smo krenuli u novu sezonu, opredelenje je bilo da se što veća šansa pruži mladim igračima. Sada, po njenom završetku, možemo da kažemo da smo jednu veliku grupu mladih momaka uspeli da afirmišemo. Mnogi od njih su postali mladi reprezentativci Srbije, Petrović, Kamenović, Vidosavljević, Birmančević, Tedić, dok je Stefan Kovač u mladoj reprezentaciji BiH. Interesantno je da su svi ovi igrači bili alternativna rešenja na svojim pozicijama sezonu pre, nisu bili nosioci igre. A u ovoj sezoni, u skoro svakom meču, njih sedmorica-osmorica su bili starteri. Pridodao bih im i Stefana Šapića, koji je počeo pripreme kao treća varijanta na poziciji štopera, kao alternativa Kopitoviću i Puškariću. U međuvremenu, postao je jedan od kapitena Čukaričkog i jedan od najkvalitetnijih igrača na svojoj poziciji u Srbiji – kazao je na početku razgovora Aleksandar Veselinović, šef struke Čukaričkog.

Sa takmičarske strane, Brđani su u Super ligi završili kao šestoplasirani, u Kupu Srbije zaustavljeni su u polufinalu, a u kvalifikacijama za Ligu Evrope u drugoj rundi. Veselinović je najpre sumirao sezonu iza nas, od takmičenja do takmičenja.

- Učestvovali smo u tri takmičenja, sezonu smo otvorili mečevima kvalifikacija za Ligu Evrope, gde smo veoma uspešno nastupali. Na početku smo, uz atraktivnu igru, dva puta slavili protiv jermenskog Banantsa, sa 3:0 i 5:0, a zaista nam gode komplimenti koje smo dobili od proslavljenog hrvatskog reprezentativca i skauta Milana Darija Šimića, bio je pun hvale za našu igru i momke. U drugom kolu dostojanstveno smo ispali od Moldea, godinama unazad najkvalitetnije ekipe u Norševkoj. Posle 0:0 u gostima, nesretno smo primili autogol na početku revanša, ali bila je to izvanredna utakmica. Želeo bih da istaknem jednu stvar. Nikad ranije, do meča protiv Moldea, od osnivanja Čukaričkog, nije se desila situtacija da je stadion bio do kraja popunjen, da karata nije bilo dan pre meča, da su u klubu morali da ih doštampavaju zbog ogromnog interesovanja. Bio je to meč za ponos svih nas u Čukaričkom.

Prešao je potom Veselinović na Kup Srbije, u kojem je njegov tim zaustavljen u polufinalu, a malo je nedostajalo da se Čukarički po drugi put u istoriji nađe u završnoj utakmici najmasovnijeg domaćeg takmičenja.

- Vrlo smo se dostojno borili i na ovom frontu, ušli smo među četiri najkvalitetnije ekipe, posle fantastične utakmice i preokreta protiv Radničkog. U polufinalu smo izgubili od budućeg pobednilka Vojvodine sa 1:0, u ravnopravnoj utakmici Novosađani su prošli dalje najviše na osnovu iskustva. Sam fakat da smo ušli u četiri najbolja tima govori da smo u Kupu bili uspešni.

Već smo pomenuli da je takmičenje u Super ligi bilo specifično, zbog neplanirane pauze izazvane pandemijom virusa Kovid-19, koja je potom uslovila i skraćenje takmičenja.

- U Super ligi nismo imali imperativ da moramo da se kvalifikujemo u Evropu. Naravno, probali smo to da učinimo, u svakoj utakmici išli smo na pobedu. Mečevi Čukaričkog bili su vrlo interesantni, prikazivali smo napadački fudbal. Bili smo i tri meseca bez poraza, što je svakako neočekivano za ovako mladu ekipu. Takođe, proletos, pre pauze zbog korona virusa, imali smo samo tri boda manje od četvrtoplasiranog TSC-a, bili smo u aktivnoj trci, ujedno i u izvanrednoj formi, o čemu govore mečevi protiv Spartaka, Voždovca, pa i dobra igra u Ivanjici. Ali, dogodila se viša sila, kad je prvenstvo nastavljeno doneta je odluka da se igra samo četiri kola, bez plej-ofa u Super ligi. Čukarički je automatski time emilinisan iz ravnopravne borbe za Evropu. Bez obzira na to, momci su odigrali dobre utakmice protiv Vojvodine i Radničkog, sve pohvale za njihov odnos. Mogu da budem zadovoljan većinom odigranih utakmica, bili smo ekipa koja je stvarala puno šansi i prilika.

Afirmacija mladih igrača bila je prevashodni cilj Čukaričkog, ali Veselinović je želeo da istakne i zasluge najiskusnijih.

- Uloga iskusnijih igrača u našem timu bila je od ogromnog značaja. Najpre, kao ljudi, oni su bili moja desna ruka na terenu, na svakom treningu, od kapitena Docića, Puškarića, Kajevića, Belića, Ostojića... Imali smo izvanrednu saradnju, oni su kao odgovorni ljudi pomagali mlađim igračima, svoju ulogu odradili su fantastično, preuzimali su odgovornost, kao na primer u Kup utakmici sa Radničkim. Opet, osetilo se kad ih nema na terenu, daću samo primer polufinalnog Kup meča protiv Vojvodine. Siguran sam, da smo imali Docića na terenu, bi bismo ekipa koja bi igrala u finalu Kupa. Dugujem tim momcima veliku zahvalnost, svaki trener može da bude sretan što ima takve ličnosti u timu. Bio je to odnos poštovanja i iskrenog poverenja sa obe strane. Uostalom, nije slučajno što su baš oni izabrani da pomažu razvoju mladih igrača u Čukaričkom.

Već 1. jula počeće pripreme za novu sezonu, vremena za odmor gotovo da nije bilo. Zanimljivo, Čukarički će u pripreme krenuti među prvima, čak i pre nekih ekipa koje su izborile plasman u evropska takmičenja.

- Biće ovo naše treće pripeme za šest meseci, posle zimskih i onih iznuđenih zbog pauze. Želja je bila da ponovo idemo u Sloveniju, gde uvek odigramo veći broj međunarodnih mečeva. Nismo imali tu mogućnost, zbog zatvorenosti granica i još uvek neupotrebljivih smeštajnih kapaciteta. Zbog visokih temperatura koje nas očekuju, jedan deo priprema odradićemo na Zlatiboru, konkretno od 12. do 24. jula. Na toj planini čeka nas velika koncentracija timova iz Srbije i BiH, videćemo kako će sve funkcionisati. Najbitnije je naravno da nas mimoiđu povrede i bolesti. Što se tiče prijateljskih utakmica, igraćemo protiv Zrinjskog, banjalučkog Borca, Krupe, a imamo i dogovoren meč sa Mladosti iz Lučana. Pred polazak na Zlatibor odigraćemo kontrolni susret sa IMT-om 8. jula, dok imamo još jedan upražnjeni termin 11. jula. Siguran sam da će sve vreme momci držati nivo aktivacije i motivacije, kao što je to bio slučaj prošle sezone – kazao je Veselinović, koji je još želeo da doda:

- O pozitivnoj atmosferi koju smo imali, najbolje govori broj mečeva koje smo rešili u poslednjih desetak minuta u svoju korist. Bez te pozitivne energije, bez sjajne fizičke, ali i psihičke pripreme, kao i vrhunske atmosfere, to ne bi bilo moguće.

Sledeća sezona će po mnogim kriterijumima biti drugačija, pa će se toj situaciji prilagoditi i Čukarički. Prelazni rok će trajati neuobičajeno dugo, čak do prvih oktobarskih dana.

- Uz to, dodao bih i podatak da ćemo imati pravo na pet izmena, u protokolu će biti 22 igrača, uz obavezna četiri starosti do 21 godine. Od toga, dvojica tih momaka moraće da budu starteri. Ovo nam sve daje mogućnost varijacije, a ponoviću ono što sam više puta kazao, srpska liga je razvojna liga. Mi smo bespomoćni što se tiče nekih stvari, klubovi moraju da žive od prodaje igrača. Jeste da te stvari remete rad i unose neizvenost, posle gotovo svakog treninga može da se desi da na nekog ne možete da računate zbog eventualnog transfera. Opet, Čukarički od svih timova u Super ligi ima najveći broj mladih igrača na tržištu, to je samo veliki kompliment za nas.

O ambicijama Veselinović nije mnogo govorio, ali je istakao:

- U oba takmičenja u kojima ćemo učestvovati, Super ligi i Kupu Srbije, imaćemo maksimalne ambicije. Ali, korak po korak, od utakmice do utakmice... Ono što je sigurno, ići ćemo na pobedu na svakom meču, pa ćemo videti dokle će nas to dovesti. Sve to uz obavezu da Čukarički igra kvaliteno i napadački, da to bude ekipa koja je prepoznatljiva, uz maksimalno zalaganje od prvog do poslednjeg minuta.

Na startu priprema, Brđani će imati veliki broj mladih igrača, ne samo onih koji su prethodne sezone dobijali šansu. Među njima će biti i momci koji su bili na pozajmicama u sezoni koja je iza nas.

- Svi oni će početi pripreme, u zavisnosti od rostera i odlazaka, procenićemo šta je najbolje za svakog pojedinačno i za tim. Za mladog igrača najvažnije je da igra. Većina momaka koji su bili na pozajmicama, pružali su vrlo kvalitetne partije, zaslužili su šansu.

O konkretnim imenima i pojačanjima, čak i eventualnim pozicijama u timu koje su deficitarne, Veselinović nije želeo da priča.

- Kad smo počeli pripreme za prošlu sezonu, 24. maja, kazao sam da sam protiv dovođenja igrača dok ne upoznam selekciju tima. Sada je iza nas godinu dana iskustva, igrači su naučili na moj način rada i komunikaciju, takođe ja na njih. Čukarički ima formiranu ekipu, bilo bi bezobrazno da imamo prohteva i želja. Ali, naravno da će klub reagovati ako se pojavi neko zanimljivo i nama dostupno ime.

Stručni štab belo-crnih će ostati isti, sa izuzetkom Zorana Rendulića, koji će od naredne sezone biti na čelu novog člana Prve lige Srbije, ekipe IMT-a.

- Rendulić odlazi u IMT, u sklopu saradnje dva kluba. Mogu da izrazim veliko zadovoljstvo njegovom željom i motivacijom da uči tokom, da tako kažem, pripravničkog staža. Želim mu da bude uspešan u trenerskom radu, a njegov primer je dokaz da se u Čukaričkom pored igrača razvijaju i treneri.

Brđani su imali i trojicu igrača koji su kao pozajmljeni nastupali u timu sa Banovog brda. U duelu protiv Mačve, Slobodan Tedić se oprostio od tima, iz kojeg je u međuvremenu stekao status igrača Mančester sitija.

- Niko od trenera ne voli da izdvaja pojedince, s obzirom da u svakom trenutku iskače neko drugi u prvi plan. Ali, to se tiče Tedića, pre neki dan smo se jedan drugom zahvalili na sezoni. On je izvanredan momak i sjajna ličnost, izgarao je na svakom meču, pokazao je visoke moralne kvalitete, potom koliko voli ovaj klub koji mu je pomogao da otvori vrata životne i fudbalske perspektive. Sa ove tačke, zahvaljujem mu se na saradnji, ubuduće ću biti veliki njegov fan i radovaću se njegovim uspesima.

Pitanje je da li su "misiju" u Čukaričkom završili Petar Mićin i Dilan Ortiz.

- Neizvesna je situacija sa pomenutim igračima. Mićin je imao taj hendikep da nije igrao godinu i po dana, ali je dobijao šansu u Čukaričkom. Na nekim mečevima nagoveštavao je da nije slučajno napravljen transfer u Udineze. Dilan je došao kao totalno novi igrač, koji ne poznaje jezik, a imao je tu nesreću da nas je zadesila prinudna pauza kad je trebalo najviše da igra. Ekipa ga je veoma lepo prihvatila, ali on ima svoje ugovorne uslove. Rukovodstvo kluba i predsednik Obradović doneće konačnu odluku.

