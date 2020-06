I CRVENO-BELI REKLI ZBOGOM! Zvezda se oprostila od Ilije Petkovića!

Crvena zvezda je sa nevericom i velikom tugom dočekala vest da nas je napustio Ilija Petković. Do poslednjeg trenutka svi u klubu smo bili ubeđeni da će Petko pobediti i ovog puta, da je njegovo srce jače od svega. Nadali smo se i bukvalno navijali, da i ovaj problem reši na sebi svojstven način, fintom, šmekom, hrabrošću i osmehom pobednika. Nažalost to se nije dogodilo. Legenda našeg fudbala nije više sa nama, a iza njega je ostala velika praznina u našem klubu. Zvezdini veterani su sa Petkom delili fudbalski život, sve muke i radosti koje on nosi, više od pola veka, naš stručni štab i prvotimci su često upijali njegove savete, a igrači omladinske škole su primili mnoštvo pehara upravo iz ruku Ilije Petkovića... Crvena zvezda upućuje poslednji pozdrav velikom igraču, fudbalskom romantičaru, rivalu, šmekeru i učitelju. Petko večna ti slava! Crvena zvezda izražava najdublje saučešće njegovoj porodici.

