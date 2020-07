PRIZOR KOJI JE RASPLAKAO SRBIJU! Delije se oprostile od Bora Lalevića: BAKLJE i HIMNA Zvezde u njegovu čast! VIDEO

Poznati menadžer Bor Lalević sahranjen na Bežanijskom groblju. Simbolično upaljeno 38 baklji koliko je godina Bor imao kads je preminuo prosle subote. . #scandalrs #scandalsrbija #scandaltabloid #scandal #scandalmagazin #skandal #skandalnovine #borlalevic

A post shared by SCANDAL! www.scandal.rs (@scandaltabloid) on Jul 14, 2020 at 9:22am PDT