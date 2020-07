PARTIZANOV DŽONI ŠTULIĆ SA ZLATIBORA: Prija mi što me porede sa legendarnim pevačem! Hoću da budem kao Mitar, Škuleta...

Milošević je na srpsku planinu poveo 31. igrača, a na spisku se našao i talentovani napadač Nikola Štulić koga je javnost već povezala sa poznatim kantautorom grupe Azra - Džonijem Štulićem.

Novinare je zanimalo kako on gleda na to.

- Prija mi to, iako nisam iz tog vremena kada je on pevao. Mislim da se dobro slaže moje ime sa njim i meni odgovara. Volim pesme "Voljela me nije nijedna" i "Usne vrele višnje" - dodao je Štulić.

Jasno je da Štulić izrasta u veliko lidera mlađe generacije crno-belih.

- Svi se znamo već dugo. Moje je da pomognem ovim mladim momcima sa kojima se dugo poznajem. Najviše ih je interesovalo da me pitaju o kretnjama, kako to izgleda na terenu, kako se igra. Gledao sam da im pomognem i mislim da će sve to izaći na videlo. Potrebno im je mnogo više fizičke spreme nego do sad - počeo je igrač slavnog prezimena.

Objasnio je Štulić kako i preko koga je došao u Partizan.

- Rođen sam u Sremskoj Mitrovici. Prve korake sam napravio u fudbalskoj školi Sirmijum. U Partizan sam došao 2012, tu su me doveli pokojni Čika Trba i Slađan Šćepović, koji me je naučio mnogim stvarima. Puno mi je pomogao u celoj karijeri. Posle toga sam bio kod trenera Dražena Bolića, pa kod Žarka Lazetića, a onda i kod Nenada Brnovića, koji me je mnogo naučio o taktičkom radu. Sreo sam ih ovde na Zlatiboru, bili su baš srećni zbog mene.

Šta su ti rekli kada si ih sreo na Zlatiboru pošto su i oni sa svojim ekipama ovde na pripremama?

- Čestitali su mi i rekli kako se rad isplatio, na čemu sam im ja puno zahvalan.

Trener Milošević je igrao na poziciji na koju ti pretenduješ. Koji savet ti je šef dao?

- Uglavnom mi daje savete i priča kako da se što pre adaptiram i kako da se krećem bez lopte. Pomaže mi i čast mi je što mi je on trener.

Šta navijači Partizana mogu da očekuju od tebe?

- Ne volim puno da pričam o sebi, ali mislim da podsećam malo na Aleksandra Mitrovića. Gajim neki njegov stil igre. Najbitnije je da mi se donese lopta do kaznenog prostora.

Pretpostavlja se da mu ono pravilo o tome da dva mlada igrača moraju da počnu od naredne sezone uliva samopouzdanje da može već da se progura do prvog tima.

- Mislim da je to velika prednost za nas mlade igrače, ali pošto ima dosta mladih igrača, sve je na meni i ko kako bude trenirao, zaslužuje šansu - rekao je Štulić.

